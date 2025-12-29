¡ÚKNOCK¡¡OUT¡Û¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¼õ¤±¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖKNOCK¡¡OUT.60¡¡K.O¡¡CLIMAX2025¡×¡Ê30Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¡õ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂåKNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¢¸µKNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¢¸µREBELS¡ÝBLACK½÷»Ò46¥¥íµé²¦¼Ô¤Î¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¡Ê31¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç47¡¦85¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦ÄÌ¤ê¡¢25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿Æü¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µµ¤ÂåÉ½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÂÎ½Å¤âÍî¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤µ¤ó¤«¤éGO¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇúÈ¯À£Á°¡£»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï¥à¥¨¥¿¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤ë°ìÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¡£¥à¥¨¥¿¥¤¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÉ¨¤ò100È¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤ÆKO¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈKOÀë¸À¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ»î¹ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Ï¢Íí¤¯¤ì¤Æ1¿Í¤À¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µµ¤¤µ¤ó¤«¤éGO¤¬¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤·¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤â¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç§¤á¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÎÉÂÀÏº¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼Õºá¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö½÷»Ò¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë¥¸¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë¥¸¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥à¤Î²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï½é¤ÎÉª¤¢¤ê¥ë¡¼¥ë¤ÎKNOCK¡¡OUT¡½RED½÷»Ò48¥¥í°Ê²¼·ÀÌó¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¡¦¥µ¥Ã¥¯¥Á¥ã¥à¥Ë¡Ê17¡á¥¿¥¤¡Ë¤â·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£WBC¥à¥¨¥¿¥¤¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢RED¥ë¡¼¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¡ÊOFG¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£