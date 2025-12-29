ボートレース徳山の「BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦」は最終日の29日、第12Rで優勝戦が行われ、1番人気に支持された高田明（40＝佐賀）がインからトップスタートを決めて完勝。今年3度目の優勝を飾った。柘植政浩が2着争いを競り勝ち、白水勝也が3着。徳山の今年のレースはこれで終了。新年は1月2日から「復活！西京波者決定戦」が開催される。

予選トップ通過から準優勝戦12Rも快勝。ここまでは危なげなくV王道を歩んできた高田だが、最後の最後で難関が待っていた。1枠を得たとはいえ、西島善則の回り込みで深インは避けられない。準優直後には「内山（七海）さんに捲られるかも…」と苦笑いもあったが、優勝戦は腹をくくってレースに挑んだ。

「もっと深い進入になるかと思ってたけど、意外に浅かったですね。スタートは集中していいのが（コンマ06）行けました」

1周1マークは余裕を持っての先マイ。回った瞬間に突き放していた。相棒の64号機も最後はMAXの仕上がり状態。「試運転の感じから凄く良かったですね。行き足も回った感じも良かったので、自信を持ってレースに挑めました」と足もスタートも完璧な形で王道Vを完成させた。

「今年もそれなりに結果がついてきたし、悪くない年だったと思います。でも来年はもっと頑張りたいですね。（2027年3月23〜28日に）地元のからつでクラシックの開催が決まったので、そこを目指して気合を入れていきたい」

記念レースで一発回答を出すか、それとも一般戦でVラッシュとなるか。来年の目標は明確だ。

◇高田 明（たかだ・あきら）1985年（昭60）4月23日生まれの40歳。107期。佐賀支部所属。2010年11月7日、からつ一般戦でデビュー。同年12月31日、からつ一般戦で初勝利の水神祭。14年1月9日、からつ一般戦で初の優勝戦進出で初Vを飾る。通算優勝回数は11回。同期は石倉洋行、藤原菜希、松尾夏海、近江翔吾ら。1メートル72。血液型O