日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）が29日生放送され、女性声優3人組ユニット「AiScReam」がヒット曲「愛 スクリ〜ム！」を披露した。

この日は、降幡愛がスケジュールの都合により欠席。大熊和奏と大西亜玖璃が2人で「ルビィちゃ〜ん」「は〜い」「何が好き？」「チョコミントよりも あ・な・た」で大バズリした同曲を披露した。

おなじみのコールアンドレスポンスはオリジナルバージョン。MCや共演アーティストにも「〇○ちゃ〜ん！」と呼びかけ、「○○よりも あ・な・た」をリレー。これに工藤静香も登場。「静香ちゃ〜ん」と呼びかけられると「はーい！」と本家に忠実に返答。「さくさくチョコもなかよりもあ・な・た」と見事にやり切った。

まさかのコラボに視聴者も仰天。ネット上には「工藤静香が『愛 スクリ〜ム！』のせりふパートで出てきて横転」「工藤静香さんまでコラボしててさすがにビビった」「しずかちゃん呼びされてる工藤静香なんて二度と見れないっすねwww」「やってくれるとは思わなかった」「びっくりして咳き込んじゃったわ」などの声が上がった。