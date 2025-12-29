福山雅治（56）、King＆Prince永瀬廉（26）が29日、都内で行われた映画「ラストマン−FIRST LOVE−」公開御礼！ ラストマンデー舞台あいさつに登壇し、大みそかに行われるNHK紅白歌合戦への意気込みを語った。

作品の主題歌で、B’z稲葉浩志（61）とコラボレーションした「木星feat.稲葉浩志」を紅白でともに披露する。「稲葉さん、ありがとうございます。稲葉さんと作品づくりができるなんて、音楽やっていてまずないこと。それをテレビで、紅白でパフォーマンスできるというのは、生涯でもうない。本当にうれしく思っています」。

永瀬も「King＆Princeとして3年ぶりに出場させていただいて、うれしさももちろんありますけど、年末最後の日まで福山さんと同じステージに立てるというのがうれしくて」と感激。「先日、ライブを見させていただいて」とし、「めっちゃかっこいいっすね。しゃべりながらこっち向くとお客さんがキャーッ、ちょっと振り返るとこっちがキャーッ、みたいな。歩く道の後ろに花が咲く。これが本物のスターだなと」と話していた。

大泉洋（52）、宮沢りえ（52）、月島琉衣（17）、平野俊一監督（53）も登壇した。