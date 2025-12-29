「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」 川崎宗則の回答は…
栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で15日に公開された動画に出演。「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」という質問に回答した。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○「こんなこと聞かれたことがなかった」
番組が用意した「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」という質問に対し、川崎は「(この質問を)みんな、俺に聞かない!」「こんなこと聞かれたことがなかった」と驚きながら、「聞いちゃいけないと思うのによくつっこんだ! さすが『ダグアウト!!!』!」と称賛。
そして、平井理央から「いかがですか!?」と改めて聞かれると、川崎は「イチローさんが見てないことを祈りますけど。イチローさんは大体見ません、そういうのは。大体イチローさんはトレーニングしてるか、ユンケル飲んでるか」と冗談めかして笑いを誘いつつ、「いません!」と言い放った。
これにはレッド吉田も思わず、「つまんねー(笑)!」とツッコミ。それでも川崎は全く動じず、「僕はイチロー先輩のおかげで野球選手になったようなものですよ。イチロー先輩がいなければ、僕は今頃バスケをしてた可能性もありますし、バンドマンになっていた可能性もあるわけですよ」と説明。
さらに、川崎は「当時の野球選手の方はみなさん体が大きくて、すごい。僕は小学生、中学生の頃、小さかった。プロ野球選手になるのは不可能だと決めつけていたんですね」と回想。
その上で、「『スラムダンク』に夢中になりまして。これからはバスケだと。バスケ部に行ったりしましたが、野球に戻ったのはイチローさんがパッと出てきたおかげ」「左打ちに変えて、いろんな意味で野球にもう一度向き合わせてくれた。イチローさんのおかげです」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○「こんなこと聞かれたことがなかった」
番組が用意した「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」という質問に対し、川崎は「(この質問を)みんな、俺に聞かない!」「こんなこと聞かれたことがなかった」と驚きながら、「聞いちゃいけないと思うのによくつっこんだ! さすが『ダグアウト!!!』!」と称賛。
これにはレッド吉田も思わず、「つまんねー(笑)!」とツッコミ。それでも川崎は全く動じず、「僕はイチロー先輩のおかげで野球選手になったようなものですよ。イチロー先輩がいなければ、僕は今頃バスケをしてた可能性もありますし、バンドマンになっていた可能性もあるわけですよ」と説明。
さらに、川崎は「当時の野球選手の方はみなさん体が大きくて、すごい。僕は小学生、中学生の頃、小さかった。プロ野球選手になるのは不可能だと決めつけていたんですね」と回想。
その上で、「『スラムダンク』に夢中になりまして。これからはバスケだと。バスケ部に行ったりしましたが、野球に戻ったのはイチローさんがパッと出てきたおかげ」「左打ちに変えて、いろんな意味で野球にもう一度向き合わせてくれた。イチローさんのおかげです」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。