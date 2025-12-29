「今日好き」村谷はるな、美人妹顔出し公開に反響「そっくり」「姉妹そろって可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが12月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹の顔を公開し、話題を呼んでいる
【写真】「今日好き」19歳美女「遺伝子最強」美人妹顔出し公開
◆村谷はるな、妹の顔を公開
村谷は「妹のコスメを勝手に使う第2弾」と添えて、TikTokのリンクと大きな目が印象的な妹が上目遣いでピースポーズをしている写真を投稿。「妹にバレるまでやり続けます」と続けて、TikTokの動画では妹のコスメのみを使用したメイク動画を公開している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿には「姉妹そろって可愛い」「そっくり」「仲の良さが伝わる」「遺伝子最強」「続きが気になる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
