◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

10月の箱根駅伝予選会を1位で突破した中央学院大学。往路の1区では予選会を日本人トップで駆け抜けた駅伝主将の近田陽路選手(4年)が登録されました。

また前回大会で3区を走った市川大世選手(3年)は各チームのエースが集う2区へ。予選会では近田選手に次ぐチーム2番手でした。5区山上りには小川優晴選手(1年)が登録されました。

復路では小松裕大朗選手(4年)は自身3度目となる山下りの6区へ。2年連続8区を走る黒谷優選手(4年)は今大会も8区に配置されました。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(最大6人)まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、中央学院大学の区間エントリー

1区 近田陽路(4年・駅伝主将)

2区 市川大世(3年)

3区 長部虎太郎(2年)

4区 三代田宏太朗(2年)

5区 小川優晴(1年)

6区 小松裕大朗(4年)

7区 徳善龍 (2年)

8区 黒谷優(4年)

9区 林愛斗(3年)

10区 成川翔太(4年)

〈補欠登録〉坂本駿(4年)三角洸太(4年)前原颯斗(3年)長友英吾(2年)山中航太(2年)米田昂太(2年)