ロクシタンの新年限定キット♡午モチーフが可愛い2026ギフトが登場

南仏オート・プロヴァンス発のロクシタンから、新しい年の幕開けを祝う「2026 NewYearキット」が数量限定で登場します。干支の午や招き猫など、福を招く縁起モチーフをあしらった華やかなデザインは、年始のご挨拶ギフトにぴったり。さらに、受験や試験に挑む人への応援ギフトとしてもおすすめです。人気のシアシリーズや桜の香りのフレグランスキットなど、多彩なラインアップで新春の贈り物を彩ります♪

新年を祝う華やかな限定キット

2026年の干支「午」や招き猫など、縁起の良いイラストで彩られた限定デザインが魅力のロクシタン新春キット。

特に人気の高い「シアハンドクリーム」は、シアバターを20％配合した高保湿タイプで、冬の乾燥をしっかりケアしてくれます。

スノーシアボディクリームは淡雪のように軽やかなテクスチャーが特徴で、しっとりとした仕上がりを叶えます。新春らしい華やかさが、大切な人への贈り物に◎♡

人気のシアシリーズを贈るならコレ

「2026NewYearスノーシアボディ＆ハンド」（7,370円）は、スノーシアボディクリーム175mLとシアハンドクリーム30mLをセットにした、冬の乾燥対策に最適な組み合わせ。

また、「2026NewYearベストセラーキット」（6,600円）は、現品サイズのシアハンドクリーム30mLとシアバター10mLを詰め込んだ特別ボックス。

富士山を思わせる山型デザインがかわいらしく、家族や友人とのギフト交換にも喜ばれるセットです♪

応援ギフトにぴったりな桜の香り

春の訪れを思わせる桜の香りが楽しめる「グッドラックギフト2026」（4,180円）は、フルールドスリジエサクラリップバーム12mL、オードトワレ7.5mL、パフュームドハンドクリーム10mLの3点を絵馬デザインのボックスにイン。

縁起の良い“サクラ咲く”の願いを込めた贈り物として、受験や試験を控える人への応援ギフトに最適です。華やかな香りが、ふっと気持ちを和らげてくれます♪

新春の贈り物選びをもっと楽しく

新しい一年の始まりに、大切な人へ気持ちを届けるロクシタンの「2026NewYearキット」。干支や縁起モチーフをあしらった限定デザインは、手に取るだけで気分が華やぐ特別なアイテムです。

人気のシアシリーズや桜の香りのフレグランスなど、贈る相手に合わせて選べるラインアップもうれしいポイント♡ぜひ店頭や公式通販サイトで、お気に入りのギフトを見つけてみてください。