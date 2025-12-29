「東京大賞典・Ｇ１」（２９日、大井）

壮絶なたたき合いを制したのは７番人気のディクテオン。地方所属馬としては２０年ぶりのＶで、初のビッグタイトルをもぎ取った。単勝１・４倍の１番人気だったミッキーファイトは首差競り負けて２着。重賞４連勝は成らなかった。３着には４番人気のアウトレンジが入った。

ラスト３００メートルあたりで先頭に立ったミッキーファイトに、外から直後にいたディクテオンが猛然と襲いかかる。内からもアウトレンジが伸びてきたが、ゴール前１００メートルは２頭のたたき合い。意地の張り合いはまさに“死闘”。最後の最後にディクテオンが首差競り落とした。

東京大賞典初Ｖとなった矢野貴は２０年ＪＢＣスプリント以来のビッグ２勝目。「気持ち悪い。心臓がバクバクで頭の整理が追いつかない」と興奮気味にまくし立てた。３走前からコンビを結成して前走の韓国遠征（コリアカップ）では人馬初の海外重賞Ｖ。「返し馬の動きも素軽かったし、いい走りはしてくれると思っていた。勝つ雰囲気もあったけど…。いい位置で運べたし、馬の力を信じて追いました」と満足そうにうなずいた。

自身にとってはキャリアハイに１勝と迫る年間重賞１０勝目。「ボクが乗って勝ったというより、陣営がうまく仕上げてくれて、馬が前向きになって想定より前の位置で運べた。最後まで一生懸命走ってくれた」と相棒の奮闘をたたえた。

大井所属馬のＶは、まだ交流以前の９３年ホワイトシルバー以来。その背中にいたのは荒山勝師だった。「興奮を上回っている」と静かに喜びをかみしめた。韓国から帰国後はＪＢＣクラシックを目指したが、体調が整わずに自重。仕上げ直しての一戦に「最高の結果になった」と目を細めた。今年は昨年７０勝を大幅に上回るキャリアハイの８６勝目。重賞Ｖも同９勝目。通算１０００勝も達成した。「出来過ぎだね。来年はツケが回ってくるんじゃないかな」と笑った。

大仕事をやってのけた愛馬の次走は「ここまで来たらドバイ（ワールドカップ＝２６年３月２８日）へ行こうとオーナーと話した」と中東遠征を表明。まもなく８歳になるが、「ちょっとおじさんになるけど、それを感じさせないような仕上げで中東へ行きたい。また応援してください」とスタンドの大声援に感謝した。

ＪＲＡ時代は交流重賞３勝。転入して５戦目のベテランが、新天地でさらにでっかい花を咲かせた。