昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が29日、東京・両国国技館で行われた女子プロレス「スターダム」の大会に出場した。

再び羽ばたく――。そんな決意を示す入場に会場は騒然となった。この日のチケットは全席完売。ピンクの大きな羽を付けフワちゃんが満員の観客の前に登場。お笑い芸人のZAZYの羽を借りてプロレス界で再デビューする決意を示した。

2022年10月にテレビ番組の企画でプロレスデビューして以来の“再デビュー戦”。当時フワちゃんの指導に当たっていた葉月（28）と対戦。リング上で握手を交わした際には目を潤ませ何度もおじぎをして「よろしくお願いします！」とあいさつした。ゴングが響き渡ると約3分間、師の“かわいがり”が始まった。「もうギブか？」「ナメるなよ！」。激しいヘッドロックに激しいチョップの嵐を耐え抜くと、フワちゃんも目をぎらつかせ葉月に向かっていった。

そして試合中盤。リング外に葉月を追い出すと、会場を見渡し「飛ぶぞ〜っ！」と雄叫び。そして、フワちゃんが見事なフライングアタックを決めると「ウオ〜っ！」と大歓声が巻き起こった。

フワちゃんは先月7日、スターダム後楽園ホール大会のリングに登場し「プロレス一択」での活動再開を宣言。今月11日に行われた会見では「足を踏み入れたからには、心の底から本気で向き合う」と宣言していた。