天下一品、2025年に感謝メッセージ＆ピンクの特別どんぶり披露 「こってりが繋ぐ、笑顔の絆」…販売開始
中華そば専門チェーン「天下一品」は、29日までに「YEARどんぶり2025」を公開し、予約販売を開始した。
【詳細写真】天下一品「YEARどんぶり2025」側面、高台内側まで細やかなデザイン
京都北白川発祥、こってりスープが人気の天下一品は、令和を迎えた年から毎年1年の締めくくりとして「YEARどんぶり」を販売。
2025年については「天下一品は、『こってりビール部』や『お子様のおしごと体験』など、お客様・天下一品ファンの方との触れ合いができた1年でした。お客様・ファンの方々と生まれた『絆』はこれからも繋いでいけるよう、また新たな絆を作っていきたいという想いを込めたどんぶりです」とメッセージを発表した。
どんぶり全体カラーはピンクで、愛情ややさしさ、絆を深める色とした。裏面の焼付けカラーは藍色とし、信頼できる関係や誠実さを表現した。
さらに、京都・桜凛堂の一筆龍絵師・手島啓輔氏による力強い“一筆龍”が描かれた。龍は“縁を繋ぐ”とされる縁起物。また、天下一品のどんぶりに必ず入っている「明日もお待ちしてます。」、さらに今年の天下一品を象徴する「こってりが紡ぐ、天下一品の絆 こってりが繋ぐ、笑顔の絆」の言葉が刻まれた。
今年の「YEARどんぶり」は2種類のセットを用意。両セットともに、輝く金の天下一品ロゴが入った箸がつく。特設サイトから申し込める。
■YEARどんぶり2025
YEARどんぶり2025／ロゴ入り箸
価格：税込8800円 ※送料無料
■YEARどんぶり2025 家麺セット
セット内容：
YEARどんぶり2025／ロゴ入り箸／家麺こってり（4食）
価格：税込1万円 ※送料無料
【詳細写真】天下一品「YEARどんぶり2025」側面、高台内側まで細やかなデザイン
京都北白川発祥、こってりスープが人気の天下一品は、令和を迎えた年から毎年1年の締めくくりとして「YEARどんぶり」を販売。
2025年については「天下一品は、『こってりビール部』や『お子様のおしごと体験』など、お客様・天下一品ファンの方との触れ合いができた1年でした。お客様・ファンの方々と生まれた『絆』はこれからも繋いでいけるよう、また新たな絆を作っていきたいという想いを込めたどんぶりです」とメッセージを発表した。
さらに、京都・桜凛堂の一筆龍絵師・手島啓輔氏による力強い“一筆龍”が描かれた。龍は“縁を繋ぐ”とされる縁起物。また、天下一品のどんぶりに必ず入っている「明日もお待ちしてます。」、さらに今年の天下一品を象徴する「こってりが紡ぐ、天下一品の絆 こってりが繋ぐ、笑顔の絆」の言葉が刻まれた。
今年の「YEARどんぶり」は2種類のセットを用意。両セットともに、輝く金の天下一品ロゴが入った箸がつく。特設サイトから申し込める。
■YEARどんぶり2025
YEARどんぶり2025／ロゴ入り箸
価格：税込8800円 ※送料無料
■YEARどんぶり2025 家麺セット
セット内容：
YEARどんぶり2025／ロゴ入り箸／家麺こってり（4食）
価格：税込1万円 ※送料無料