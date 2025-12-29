『シャドバWB』×『葬送のフリーレン』コラボが12月29日から開催！フリーレンたちがカード化＆無料デッキ配布も
Cygamesが配信する次世代カードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond(シャドウバース ワールズビヨンド)』にて、アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボが2025年12月29日から2026年1月27日(火)まで開催される。フリーレン、フェルン、シュタルクがゲーム内に登場し、エクスチェンジチケットやカードスタイルで入手可能に。さらに全ユーザーへの無料デッキプレゼントなど豪華特典が満載だ。
【画像】エクスチェンジチケットに「フリーレン」が登場
■フリーレンがエクスチェンジチケットで登場！
今回のコラボでは、エクスチェンジチケットにフリーレンがラインナップ。このチケットはカードパック購入時に稀に排出される特別なアイテムで、リーダースキンセットやカードスタイル＆ホーム背景セットなどと交換できる。
フリーレンのエクスチェンジチケットには2種類のホーム背景が用意されており、時間帯によってイラストが切り替わる設定も選択できる。
■全ユーザーにデッキをプレゼント！コラボ記念キャンペーン
コラボを記念して、全ユーザーを対象としたデッキプレゼントキャンペーンも実施される。4クラスのおすすめデッキから好きなものを1つ選んで無料で獲得できるため、これから始める新規プレイヤーでもすぐにゲームを楽しめる。
■8日間ログインで“あの”コラボキャラのリーダースキンをゲット
さらに「〇〇もらえる！年末年始はシャドバキャンペーン！」では、期間中8日間ログインするだけで“謎のコラボキャラクター”のリーダースキンが手に入る。カードスリーブやエンブレム、合計30枚のカードパックも同時に獲得可能。
また、どのキャラクターのリーダースキンが登場するかを予想するSNSキャンペーンも同時開催中。答え合わせは2025年12月27日(土)に『シャドバWB』公式Xで発表予定なので、予想を投稿して発表を待とう。
■シャドバパークにヒンメル像が出現!?多彩なゲーム内イベント
コラボ期間中は、ゲーム内でさまざまなイベントが楽しめる。「シャドバパーク」でのバトル回数に応じて報酬がもらえる「コラボ記念パークイベント」では、なんとヒンメル像に変化が起きるという。
そのほかにも、アニメ『葬送のフリーレン』フォトブース、コラボステージ、コラボダンジョン、第3回シャドババトルフェス、ロビー大会「新たなる旅路杯」、グランプリ「人の心を知る旅路杯」など、盛りだくさんの内容が用意されている。各イベントの詳細はコラボ特設サイトで確認してほしい。
■購入特典付きカードパックセットで限定アイテムをゲット
課金要素としては、「『葬送のフリーレン』コラボ記念！購入特典付きカードパックセット」が販売される。1セット購入ごとにカードスタイルなどゲーム内で使用できる特典が必ず入手できるため、コレクター心をくすぐる。
カードスタイルはデッキに入れているカードの見た目を変更できるアイテム。フェルン、フリーレン、シュタルクの特別なカードスタイルが用意されており、お気に入りのキャラクターでバトルを彩ることができる。
■SNSキャンペーンでオリジナルグッズが当たる
コラボを記念したSNSキャンペーンも見逃せない。『シャドバWB』公式Instagramをフォロー＆いいねすると、抽選で50人に『葬送のフリーレン』コラボのオリジナルアクリルブロックが当たる。さらに、自分にぴったりのデッキを診断してくれる「シャドバ WB デッキ診断」も登場。診断結果をX(旧Twitter)に投稿すると、抽選で合計60人にカードパックチケットや「フリーレンコラボ くるくるアクリルスタンド」がプレゼントされる。
年末年始の特別なタイミングで開催される本コラボ。フリーレンファンもシャドバプレイヤーも、この機会に『Shadowverse: Worlds Beyond』の世界で、フリーレンたちと共に新たな冒険へ旅立ってみてはいかがだろうか。コラボの詳細は公式サイトをチェックしよう。
(C)Cygames, Inc.
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
