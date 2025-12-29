【ひらがなクイズ】共通する2文字は？ 懐かしのあの言葉を完成させよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の四季や暮らしに根付いた言葉が並んでいます。どこかで聞いたことのある、あのリズムを思い浮かべながら解いてみてくださいね。
□□うま
みの□□
しい□□
□□のこ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たけ」を入れると、次のようになります。
たけうま（竹馬）
みのたけ（身の丈）
しいたけ（椎茸）
たけのこ（竹の子・筍）
今回は、植物の「竹」に関連する言葉が中心でした。「しいたけ」のように、普段は1語として捉えている言葉の中に共通点を見つけるのは、少し意外性があって面白いですよね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の四季や暮らしに根付いた言葉が並んでいます。どこかで聞いたことのある、あのリズムを思い浮かべながら解いてみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うま
みの□□
しい□□
□□のこ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たけ正解は「たけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たけ」を入れると、次のようになります。
みのたけ（身の丈）
しいたけ（椎茸）
たけのこ（竹の子・筍）
今回は、植物の「竹」に関連する言葉が中心でした。「しいたけ」のように、普段は1語として捉えている言葉の中に共通点を見つけるのは、少し意外性があって面白いですよね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)