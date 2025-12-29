4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。昔ながらの遊び道具や、食卓でおなじみのあの食材がヒント。1分以内にすべて完成させて、脳を心地よく刺激しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日本の四季や暮らしに根付いた言葉が並んでいます。どこかで聞いたことのある、あのリズムを思い浮かべながら解いてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うま
みの□□
しい□□
□□のこ

答えを見る






正解：たけ

正解は「たけ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「たけ」を入れると、次のようになります。

たけうま（竹馬）
みのたけ（身の丈）
しいたけ（椎茸）
たけのこ（竹の子・筍）

今回は、植物の「竹」に関連する言葉が中心でした。「しいたけ」のように、普段は1語として捉えている言葉の中に共通点を見つけるのは、少し意外性があって面白いですよね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)