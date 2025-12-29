家族に喜ばれそうな「埼玉県の1700円以上のお土産」ランキング！ 2位「いも恋」、1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備が進むこの季節は、来客や家族の集まりが増え、ちょっとした心遣いが喜ばれる機会も多いですよね。贈る相手の好みに合わせて選びやすい、確かな品質とセンスを兼ね備えた冬のギフト選びの参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、家族に喜ばれそうな「埼玉県の1700円以上のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
2位：いも恋（菓匠 右門）／53票2位にランクインしたのは、川越名物として名高いいも恋（菓匠 右門）です。さつまいもと粒あんを山芋ともち粉の生地で包み、蒸し上げた素朴ながらも贅沢な和菓子。川越の歴史ある蔵造りの街並みを歩きながら楽しむ食べ歩きグルメとしても人気ですが、10個入りなどの箱詰めは家族へのお土産に最適。電子レンジや蒸し器で温め直すと、できたてのホクホク感が蘇り、寒い季節には特に喜ばれる逸品です。
回答者からは「外側の皮は もち粉系のもっちり感 があり、中のさつまいもはホクホクで、食べごたえのある食感で、優しい甘さなので、子どもから年配の方まで 幅広い人に好まれ、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「万人受けしそうで、皆でほっこりした美味しさを楽しめる」（50代女性／神奈川県）、「家族全員が安心して食べられる王道名銘菓だと思うから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／106票1位に輝いたのは、「うまい、うますぎる」のテレビCMでもおなじみの十万石まんじゅう（十万石ふくさや）です。埼玉県行田市に本店を構え、厳選された国産つくね芋と新潟県産のコシヒカリの粉を使用したこだわりの皮が特徴。中にはしっとりとした上品な甘さのこしあんが詰まっています。埼玉を象徴する銘菓としての知名度は抜群で、10個入りなどは家族全員で楽しむティータイムにぴったりな定番の贈り物です。
回答者からは「幅広い年代に喜ばれそうだし、有名なお菓子だと思うから」（30代女性／千葉県）、「定番で安心感があり、家族に出しても反応に困らない。やわらかく食べやすいので年配の家族や子どもにも向いている。数も入っており、家族全員で分けやすい点が魅力」（30代女性／秋田県）、「個包装になっているので、少しずつみんなで分けて楽しめる点も『嬉しいポイント』。 日常のお茶請けやデザートにも合います」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)