¡¡TOKIO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó(53)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡×¤Î»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤Ï¾ï¤Ë³§ÍÍ¤ËàÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëá¤È´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿ ´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ÂÎ¤Ï°ì¤Ä¡¢»þ´Ö¤ÏÍ¸Â ¤½¤ÎÃæ¤Ç¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¯¤·¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë³èÆ°¤ò¡Ä¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´é¤Ä¤¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Åì³¤ÎÓ¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¸æ³èÌö¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯5·î¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤êTOKIO¤òÃ¦Âà¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯3·î19Æü¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ª¤è¤Ó°ÍÂ¸¾ÉÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï24Ç¯11·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£