¹õ¤Î¸ª¤Ò¤â¥É¥ì¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¡¡Í¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿29ºÐ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎàÂçÃÀ¤ÊÂç¿Í¥³¡¼¥Çá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤Î¸ª¤Ò¤â¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇð¸¶ÌÀÆü²Í(µÜºê¸©½Ð¿È)¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Çð¸¶¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤µ¤ó ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤¹â¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë»þ¤ÈÁ´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Çð¸¶¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£