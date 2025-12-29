「プロでも滅多に見れないゴラッソ」ロベカル？ ジェラード？ 青森山田MFの超絶ミドル弾をファン称賛！「すんごいの決まった」【選手権】
鮮烈なミドル弾だ。
青森山田（青森）は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で初芝橋本（和歌山）と対戦。過去４度の優勝を誇る名門は５−０の完勝を収めた。
最後まで攻撃の手を緩めず、ゴールを狙い続け、ネットを揺らした。なかでも後半29分のチーム３点目は度肝を抜くスーパーシュートだった。
スコアラーは途中出場のMF今田匠。相手のクリアボールにペナルティアーク手前で反応。こぼれてくるボールを迷いなく左足ダイレクトシュート。鋭い弾道の一撃を突き刺した。
『高校サッカー日テレ公式』の公式アカウントが「青森山田、スーパーミドル！」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「すごいミドルやな」「すんごいの決まった」「プロでも滅多に見れないゴラッソだぞ」「ジェラードのミドルを思い出した」「ロベカルみたいなシュートだった」といった声があがった。
一撃必殺のスルーパスが魅力の今田だが、シュートセンスも抜群のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足一閃、強烈すぎるミドル弾！ 青森山田のチーム３点目
