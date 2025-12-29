◆バドミントン 全日本総合選手権 第５日（２９日、京王アリーナ東京）

女子シングルスの準決勝が行われ、１６年リオ五輪銅メダルの奥原希望（東京都協会）は、昨年女王の宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）に、１５―２１、１７―２１で敗れ、２年ぶりの決勝進出とはならなかった。「自分のプレーをさせてもらえなかったのは悔しかったが、楽しい準決勝だった」とストレートでの敗戦にも前を向いた。

宮崎とは２３年８月のインドネシアマスターズ以来、２度目の対戦。連敗となったが「世界で戦っている彼女とシャトルを交えて学ぶことがあった」と語った。

近年はケガに苦しむシーズンが多かったが、今年は年間通して完走し「本当にいい１年だった」と充実感を示した。今後は来年１月に行われる海外ツアーへの出場を表明し、来年へ「前を向いて走るだけ」と意気込んだ。また、今年１年はフリーで活動したが、来年以降も引き続きフリーであると明かした。

奥原は２０１１年の今大会で、当時史上最年少の１６歳８か月で初優勝。２１年には大会３連覇も達成した。リオ五輪銅メダル、１７年世界選手権では金メダルに輝き、世界ランク１位も経験している。