生駒里奈、30歳誕生日に「一番お気に入り」幼少期ショット公開「面影ある」「天使すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】女優の生駒里奈が12月29日、自身のInstagramを更新。可愛らしい幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元乃木坂センター「食いしん坊で可愛い」面影溢れる幼少期ショット
◆生駒里奈「一番お気に入り」幼少期ショット公開
生駒は「お誕生日を迎えましたー！30代突入です」と、12月29日に節目となる誕生日を迎えたことを報告。「ずっと待ってた30代！楽しい日々になりますように」と抱負を綴り、両親への感謝やファンへの熱いメッセージを伝えた。そして、「一番お気に入りの赤ちゃんの頃の生駒ちゃんの写真と共に」と記し、赤いTシャツに帽子を被り、ソフトクリームのようなものを手にした幼少期の写真を公開した。
◆生駒里奈の投稿に反響
この投稿には「30歳おめでとう」「幼少期から天使すぎて衝撃」「面影ある」「食いしん坊で可愛い」「貴重な写真」「ずっと可愛いってすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
