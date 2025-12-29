欧州株 売り先行、ウクライナ和平期待で防衛関連が安い
欧州株 売り先行、ウクライナ和平期待で防衛関連が安い
東京時間17:59現在
英ＦＴＳＥ100 9865.73（-4.95 -0.05%）
独ＤＡＸ 24266.38（-73.68 -0.30%）
仏ＣＡＣ40 8098.93（-4.65 -0.06%）
スイスＳＭＩ 13267.10（+24.30 +0.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:59現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48964.00（-34.00 -0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6960.00（-19.25 -0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25743.75（-119.50 -0.46%）
東京時間17:59現在
英ＦＴＳＥ100 9865.73（-4.95 -0.05%）
独ＤＡＸ 24266.38（-73.68 -0.30%）
仏ＣＡＣ40 8098.93（-4.65 -0.06%）
スイスＳＭＩ 13267.10（+24.30 +0.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:59現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48964.00（-34.00 -0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6960.00（-19.25 -0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25743.75（-119.50 -0.46%）