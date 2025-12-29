欧州株　売り先行、ウクライナ和平期待で防衛関連が安い
東京時間17:59現在
英ＦＴＳＥ100　 9865.73（-4.95　-0.05%）
独ＤＡＸ　　24266.38（-73.68　-0.30%）
仏ＣＡＣ40　 8098.93（-4.65　-0.06%）
スイスＳＭＩ　 13267.10（+24.30　+0.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:59現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48964.00（-34.00　-0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6960.00（-19.25　-0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25743.75（-119.50　-0.46%）