アジア株 総じて下落、台湾株は続伸

東京時間17:41現在

香港ハンセン指数 25635.23（-183.70 -0.71%）

中国上海総合指数 3965.28（+1.60 +0.04%）

台湾加権指数 28810.89（+254.87 +0.89%）

韓国総合株価指数 4220.56（+90.88 +2.20%）

豪ＡＳＸ２００指数 8725.73（-36.98 -0.42%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84704.94（-336.51 -0.40%）



２９日のアジア株は総じて下落。台湾株は続伸。最高値を更新した。半導体関連株を中心に買いが広がった。韓国株も続伸。利下げ期待に加えて、半導体メーカーのＳＫハイニックスの大幅高が好感された。豪州株は続落。ハイテク、エネルギー、不動産などが売られた。上海株は小幅続伸。９日続伸となっており、過熱感から上値の重い展開となった。



上海総合指数は小幅続伸。ほぼ変わらず。銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が買われる一方で、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、酒造会社の貴州茅臺酒、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）が買われる一方で、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、通信サービスの中国聯通（チャイナ・ユニコム）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、インターネットメディア会社のカー・グループが買われる一方で、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、石油・ガス会社のサントス、不動産会社のグッドマン・グループ、ドローン検知技術企業のドローンシールドが売られた。

