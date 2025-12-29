ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７０、伊６８ｂｐ　クリスマス前から変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.848
フランス　　　3.551（+70）
イタリア　　　3.53（+68）
スペイン　　　3.272（+42）
オランダ　　　2.962（+11）
ギリシャ　　　3.431（+58）
ポルトガル　　　3.139（+29）
ベルギー　　　3.335（+49）
オーストリア　3.099（+25）
アイルランド　3.02（+17）
フィンランド　3.158（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）