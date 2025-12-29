ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊６８ｂｐ クリスマス前から変化みられず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊６８ｂｐ クリスマス前から変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.848
フランス 3.551（+70）
イタリア 3.53（+68）
スペイン 3.272（+42）
オランダ 2.962（+11）
ギリシャ 3.431（+58）
ポルトガル 3.139（+29）
ベルギー 3.335（+49）
オーストリア 3.099（+25）
アイルランド 3.02（+17）
フィンランド 3.158（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
