実業家・前澤友作氏（50）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、各家庭にソーラーパネルを推進していくと発表した。

前澤氏は「日本の戸建て住宅で屋根に太陽光パネルを設置している家庭はおよそ10%です。つまり、90%のお宅の屋根がフリーな状況です。山林削るメガソーラーより、みんなの家の屋根を使ってみんなの家でそれぞれ発電した方が、環境にも人にも優しいエネルギーがつくれます」とし「みんなの家を発電所にしよう!」とポスト。

自身が率いるカプアンドにおいて「みんなで発電所」プロジェクトを始動したといい「太陽光パネルについては賛否あると思いますが、一昔前に比べて・発電効率が大きく向上・蓄電池に電気を貯めれば発電ロスが減らせる・来春からVPPなどを通した電力市場との取引が可能・ペロブスカイトなど新素材への注目など、家庭での太陽光パネル導入はまだまだ進んでいくものと考えています」と説明した。

そこで「絶対自分の家にはつけないくせに」といったコメントが寄せられたが、前澤氏は「カブアンドのプロジェクトスタートと同時に自宅にも設置する予定です！」と返していた。