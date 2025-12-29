◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合10位の帝京大学は、全日本大学駅伝の2区で区間タイ記録の快走をみせた楠岡由浩選手(3年)を花の2区に起用。チーム内唯一の1万メートル27分台記録を持つ楠岡選手にエース区間を託しました。

前回大会、大激戦のシード権争いとなった10区。1年生ながら10位でシード権を守り抜いた小林咲冴選手(2年)は1区へ。各校の戦略に注目が集まる重要区間にエントリーしました。

指揮を執る中野孝行監督が「うちはエースはいない。みんながエースなんです」と語る帝京大学。5月の関東インカレ ハーフマラソンで入賞した谷口颯太選手(3年)と浅川侑大選手(3年)が、それぞれ4区と5区の往路区間に登録。駅伝主将の柴戸遼太選手(4年)は補欠登録となっています。

なおメンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(計6人)まで可能となります。

◇帝京大学の区間エントリー

1区 小林咲冴(2年)

2区 楠岡由浩(3年)

3区 浅野智仁(3年)

4区 谷口颯太(3年)

5区 浅川侑大(3年)

6区 大西柊太朗(3年)

7区 佐藤誠悟(2年)

8区 松井一(2年)

9区 尾崎仁哉(4年)

10区 鎗田大輝(4年)

〈補欠登録〉柴戸遼太(4年・駅伝主将)島田晃希(4年)藤本雄大(4年)原悠太(3年)廣田陸(3年)斎藤翔真(2年)