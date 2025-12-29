リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2025年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、映画の場合は、2025年に日本で公開・配信された作品から、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第14回の選者は、映画文筆家の児玉美月。（編集部）

1. 『かたつむりのメモワール』2. 『私たちが光と想うすべて』3. 『バード ここから羽ばたく』4. 『We Live in Time この時を生きて』5. 『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』6. 『教皇選挙』7. 『ノーバディーズ・ヒーロー』8. 『聖なるイチジクの種』9. 『秋が来るとき』10. 『ベイビーガール』

アダム・エリオットによる2009年のクレイアニメーション映画『メアリー＆マックス』は、アスペルガー症候群の中年男性と孤独な少女が文通を通して交流を深めていく、一風変わった作品だった。一見するとかわいらしい印象を受けるアニメーションの世界観のなかで、ここまで人間関係の複雑な機微や現実の深刻な問題を緻密に描けるのかと鮮烈に記憶に刻まれた。それからおよそ15年越しとなった長編映画の新作『かたつむりのメモワール』では、奇抜な見た目の高齢女性ピンキーと、両親を亡くしてたったひとりの家族である弟とも引き離されてしまったグレースが特別な紐帯を築いていく。やはりエリオットらしく、なかなか結びつかない年の差のある者同士の友情は健在。さらにゲイであることを公言しているエリオットは、『メアリー＆マックス』でわずかに物語に鏤めていたに過ぎなかったクィア性を『かたつむりのメモワール』ではより深化させてもいる。グレースが旅路の果てに、諦められずにいたある夢を叶える展開も個人的に忘れがたい。この時代だからこそ指紋さえ視認できる粘土の手作り感が帯びるアナログ性が貴重でもあり、8年に及ぶ製作期間も納得の完成度の高い一本として、アニメーション映画の可能性を更新した一本として、2025年のベスト映画に挙げたい。

大都市ムンバイに生きる女性たちの姿を活写した『私たちが光と想うすべて』はインド映画では珍しい露骨なヌードや性行為などが含まれ、実在感を湛えた女性たちの姿をスクリーンに現前させた。F・W・ムルナウの『都会の女』などを想起させる詩的な映像も美しく、映画が光の芸術であることを改めて感得させる傑作。2025年、特集上映も組まれたアンドレア・アーノルド監督による『バード ここから羽ばたく』は、厳しい家庭環境に置かれた12歳のベイリーが「バード」と名乗る不思議な中年男性と出会う。ベイリーが携帯電話で身の回りを撮影した映像を部屋の壁にプロジェクターで投影したとき、そこに小さな映画館が生起される。その映画内映画の切実さ、終盤に訪れるマジックリアリズム的な描写にも息を呑んだ。『We Live in Time この時を生きて』はいわゆる「余命もの」ではあるが、時系列をシャッフルした語り口が新しい。男女が子供を産み育てていく異性愛を軸としたプロットであっても、「クィア映画」と呼ぶに値する作品がある。フローレンス・ピュー演じる末期がんの女性が、自身の子供との間で揺れ動きながらも夢を捨てずに自己実現を目指し、懸命に生きようとする姿が胸を打つ。

長らく日本では劇場公開されてこなかったフランスの映画作家アラン・ギロディの作品が、2025年一気に日の目を浴びた。もっとも優れた作品としてはギロディの現時点での最新作にあたる『ミゼリコルディア』が妥当であろうが、個人的には軽やかなコメディタッチでイスラム嫌悪や排外主義などを寓話へと昇華した『ノーバディーズ・ヒーロー』をあえて今ベストの一本に挙げたい。日本でも知名度の高いギロディの名作『湖の見知らぬ男』が、ふたたびこの機会にスクリーンにかかったこともあわせて嬉しい。2025年は、旧作のリバイバル上映がますます活況を呈した。『もののけ姫 4Kデジタルリマスター』、『七人の侍 【新4Kリマスター版】』、『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』はどれも映画館が老若男女で溢れ返り、一種のお祭りのような熱気を肌で感じながら昨今のリバイバルブームの勢いを再確認した。

10位に選んだ『ベイビーガール』は、年下のインターン生と関係を持つベンチャー企業のCEOをニコール・キッドマンが好演。監督を務めたハリナ・ラインは、ポール・ヴァーホーヴェン監督の『氷の微笑』をはじめとする90年代エロティックスリラーを、現代において換骨奪胎しようとしたという。したがって性的に逸脱した女性が罰される結末は周到に回避され、欲望を肯定するような作品に仕上がっている。ほかにも「エマニエル夫人」を再解釈した官能映画『エマニュエル』、ルッキズムやエンタメ業界を風刺したボディホラー『サブスタンス』、終盤で怪獣映画さながらの（？）トンデモ展開が待ち受けるスリラー『愛はステロイド』は、どれも女性の映画作家が手掛けているが、独自の強い個性を放ちながら、それぞれのジャンルを別の角度から刷新しようとした意欲的な映画だった。『エマニュエル』のオードレイ・ディヴァンは性体験や生殖の権利が、『サブスタンス』のコラリー・ファルジャはメイルゲイズによる女性身体の捉え返しが、『愛はステロイド』のローズ・グラスはレズビアンの生へのまなざしが過去作から作家性として一貫してあり、今後も生み出されていく作品たちをその連続性のなかで観ていきたい。

既知のジャンルや旧作を、この時代の複雑化した社会の網目にふたたび鋳直すこと──それが2025年における極私的な映画体験のテーマだったように思う。

（文＝児玉美月）