　ベガルタ仙台は29日、川崎フロンターレから期限付き移籍していたMF山内日向汰(24)について、移籍期間が満了となることを発表した。

　山内は川崎Fのアカデミーから桐蔭横浜大を経由し、2024年に川崎Fのトップチームへ加入。今年7月に仙台へ渡り、J2リーグ戦8試合の出場で2ゴールを記録した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF山内日向汰

(やまうち・ひなた)

■生年月日

2001年5月30日(24歳)

■出生地

愛知県

■身長/体重

170cm/66kg

■経歴

横浜バディSC-横浜港北SC-川崎F U-12-川崎F U-15-川崎F U-18-桐蔭横浜大-川崎F-仙台

■出場歴

J1リーグ:19試合1得点

J2リーグ:8試合2得点

天皇杯:3試合

■コメント

「チームとしての目標を達成できず、応援してくれているみなさんをよろこばせることもできず、悔しさや、もっとチームに貢献したかった思いが強いです。ただ、ベガルタ仙台で経験することができたたくさんのこと、出会えた人、そのすべてに感謝します。半年間という、短い期間でしたが、ありがとうございました。」