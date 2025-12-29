川崎F山内日向汰、仙台へのレンタル期間が満了「短い期間でしたが、ありがとうございました」
ベガルタ仙台は29日、川崎フロンターレから期限付き移籍していたMF山内日向汰(24)について、移籍期間が満了となることを発表した。
山内は川崎Fのアカデミーから桐蔭横浜大を経由し、2024年に川崎Fのトップチームへ加入。今年7月に仙台へ渡り、J2リーグ戦8試合の出場で2ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF山内日向汰
(やまうち・ひなた)
■生年月日
2001年5月30日(24歳)
■出生地
愛知県
■身長/体重
170cm/66kg
■経歴
横浜バディSC-横浜港北SC-川崎F U-12-川崎F U-15-川崎F U-18-桐蔭横浜大-川崎F-仙台
■出場歴
J1リーグ:19試合1得点
J2リーグ:8試合2得点
天皇杯:3試合
■コメント
「チームとしての目標を達成できず、応援してくれているみなさんをよろこばせることもできず、悔しさや、もっとチームに貢献したかった思いが強いです。ただ、ベガルタ仙台で経験することができたたくさんのこと、出会えた人、そのすべてに感謝します。半年間という、短い期間でしたが、ありがとうございました。」
