「覚悟を持って決断しました」岡山MF嵯峨理久が鹿児島に期限付き移籍
鹿児島ユナイテッドFCは29日、MF嵯峨理久(27)がファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中は岡山と対戦する公式戦に出場できない。
嵯峨は昨年7月にいわきFCから岡山へ完全移籍。今季はJ1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF嵯峨理久
(さが・りく)
■生年月日
1998年5月27日(27歳)
■出身地
青森県
■身長/体重
166cm/64kg
■経歴
天王サッカースポーツ少年団-八戸U-12-ウインズFC-青森山田高-仙台大-いわき-岡山
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:32試合1得点
J3リーグ:34試合5得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:1試合
JFL:32試合8得点
■コメント
▽鹿児島側
「鹿児島ユナイテッドFCに関わる皆様はじめまして、嵯峨理久です。
僕がJリーガーになって初めて対戦した相手が鹿児島で、あの鹿児島のホームでプレーした雰囲気は今でも強く印象に残っています。
そのクラブの一員として戦えることをとても嬉しく思いますし、僕自身覚悟を持って移籍を決断しました。
鹿児島の勝利に貢献できるよう謙虚に貪欲に頑張ります。
応援よろしくお願いします。」
▽岡山側
「このたび鹿児島ユナイテッドFCに期限付き移籍いたします。
岡山での生活を振り返ると、とても貴重な経験をさせていただきました。
昨年は厳しいプレーオフを勝ち抜きJ1昇格、今年はチームとして初のJ1の舞台で残留を決める事ができました。その一員として共に戦えたことを誇りに思います。
JFLからキャリアをスタートし、初めてJ1のピッチに立てたあの瞬間は今でも忘れません。しかし自分はそこがゴールではなかったですし、岡山の勝利に貢献できなかった事に悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
来シーズンは鹿児島でプレーすることになりますが、ピッチに立ち自分を表現し嵯峨理久頑張ってるな、と岡山で出会った方々に思っていただけるよう謙虚に貪欲に頑張ってきます。
素晴らしいチームメイト、スタッフ、サポーターの皆様に出会えました。
また会いましょう!」
