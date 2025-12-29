神戸MF櫻井辰徳がレンタル中の鳥栖に完全移籍「まだまだ未熟な自分を必要としてくれたこのクラブの為に全力で戦います!」
サガン鳥栖は29日、ヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍をしていたMF櫻井辰徳(23)が完全移籍となることを発表した。
櫻井は前橋育英高から2021年に神戸へ入団。今季は鳥栖へレンタル加入し、J2リーグ戦36試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF櫻井辰徳
(さくらい・たつのり
■生年月日
2002年7月26日(23歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
178cm/68kg
■経歴
越生サッカー少年団-東松山ペレーニアJrユース-前橋育英高-神戸-徳島-神戸-徳島-神戸-水戸-神戸-鳥栖-神戸
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:96試合
リーグカップ:8試合
天皇杯:7試合
■代表歴
U-22日本代表(2021)
■コメント
▽鳥栖側
「完全移籍で加入することになりました。
このクラブに来て、たくさんの方に支えてもらい本当に成長させてもらいました。
来シーズンは、今シーズンのこの思いをJ1に昇格して晴らしたいと思います。
まだまだ未熟な自分を必要としてくれたこのクラブの為に全力で戦います!
満員の駅スタで一緒に戦いましょう!
改めてよろしくお願いします!」
▽神戸側
「この度、サガン鳥栖に完全移籍することになりました。
5年前、このクラブに加入できると決まったときの喜びを今でも鮮明に覚えています。
ヴィッセル神戸で試合に出て活躍するには、まだまだ自分の力不足なのだと、在籍した一年半、そして神戸の試合を見るたびに感じました。
リーグ戦でノエビアスタジアム神戸のピッチに立つことができなかったのが心残りですが、これからも日々努力を欠かさず、一回りも二回りも成長できるようにサガン鳥栖で頑張ります。
プロとしてのキャリアをヴィッセル神戸でスタートできて、本当によかったです。
一年半ありがとうございました。」
