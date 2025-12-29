TREASUREが意気込みを語る！『発表！今年イチバン聴いた歌』出演前コメントが到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月29日17時30分～22時54分（全国ネット：18時30分～22時54分）に生放送される『発表！今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』。その出演を前にした、TREASUREのYOSHI、ASAHI、HARUTOからのコメントが到着した。

番組内で、TREASUREは「Spotify国民投票企画」にも登場。この企画ではTREASUREが、同じ事務所の先輩アーティスト・BIGBANGの楽曲「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「BAD BOY」の中から、オーディオストリーミングサービス・Spotifyでの“カバーしてほしい楽曲”投票で1位となった楽曲（※投票は締切済）を歌唱する。

■TREASURE 出演前コメント

Q：スタイリングや衣装のポイントなど、本日のステージで視聴者のみなさんに注目してほしいところをお教えください。

ASAHI：曲に合ったコンセプトに忠実な衣装を準備しましたので、可愛い衣装、ご期待ください！

Q：「Spotify国民投票企画」ではBIGBANGさんの楽曲をカバーいただきますが、改めてBIGBANGさんの楽曲の魅力をお教えください。

YOSHI：僕たちが大好きな先輩の曲なのですが、先輩方は一人ひとりの声がすごく個性的で、そのバランスが取れているところが魅力的だと思います。なので、今回TREASUREのメンバーたちと一緒に、一人ひとりの個性を見せられたらいいなと思います。

Q：BIGBANGのメンバーの方とのこれまでの交流で印象に残っているエピソードはありますか？

HARUTO：2～3年前ぐらいの誕生日のとき、G-DRAGONさんが会社で練習していらっしゃって、TREASURE全員で写真を撮っていただいたことを覚えています。その日は僕の誕生日だったので、（写真を撮っていただいたことで）「すごく良い誕生日プレゼントをもらったな」と思いました。

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマに絡め、皆さんがいまストリーミングサービスでよくチェックしているジャンル、アーティスト、楽曲などはありますか？

ASAHI：オルタナティブ系のアーティストをよく聴いています。

YOSHI：ヒップホップとハイパーポップを主に聴いています。アーティストはケンドリック・ラマーさんが多いです。

HARUTO：ヒップホップだったり、EDM系の曲だったり、いろいろ聴いていて、アーティストさんはトラヴィス・スコットさんとか2hollisさんとか、たくさん勉強しています。

Q：現在『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』ツアー中で、2026年はKアリーナ横浜公演や京セラドーム大阪公演も控えていらっしゃいますが、日頃、日本での活動で楽しみにしていることはありますか？

HARUTO：そこで一番有名な食べ物（を食べること）だったり、ちょっとした休み時間に外に出てショッピングだったり、そういうことをするのがやっぱり息抜きというか、楽しいですね。

Q：この一年を振り返って、TEUME（ファン）の方から言われて嬉しかった言葉があればお教えください。

YOSHI：いつもコンサートが終わった後にファンの皆さんの反応を見たら、すごく良いことを言ってくれているんです。その中でも「めっちゃ元気もらえた」という言葉自体で、「僕たちうまくやれたんだな」という達成感を得られるので、そういう言葉がすごく嬉しいです。いつも力になっています！

Q：今年でデビュー5周年。グローバルに活躍の場を広げている皆様の来年の抱負をお教えください。

ASAHI：今年、アルバムを2回出させていただいて、たくさんのファンの方々に会えたので、来年も新しいアルバム、かっこいい素敵なアルバムをもって、もっとたくさんのファンの方々にお会いできたらいいなと思います。

Q：最後に、視聴者の方へのメッセージをお願いします。

HARUTO：初めて『ミュージックアワード』に出させてもらうのですが、僕たちの曲だったり、BIGBANG先輩の曲だったり、いろいろな姿を皆さんに見せられると思うので、ぜひ期待して見てくれたら嬉しいです！

