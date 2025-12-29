　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 637(　　　89)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 346(　　 116)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 352(　　 352)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 254(　　 254)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2269(　　　24)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 104(　　 104)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2435(　　　16)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1135(　　1135)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 740(　　 360)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　51(　　　41)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2063(　　 941)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 140(　　　76)
　　　　　 　 　 3月限　　　 34406(　 14826)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 412(　　 208)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1099(　　 437)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 264(　　 206)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23575(　 11957)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1876(　　1876)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 181(　　 181)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 388(　　 388)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10842(　 10842)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

