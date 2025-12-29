主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 637( 89)
TOPIX先物 3月限 346( 116)
日経225ミニ 3月限 352( 352)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 26( 26)
日経225ミニ 3月限 254( 254)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2269( 24)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 104( 104)
TOPIX先物 3月限 2435( 16)
日経225ミニ 3月限 1135( 1135)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 740( 360)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 51( 41)
日経225ミニ 1月限 2063( 941)
2月限 140( 76)
3月限 34406( 14826)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 412( 208)
6月限 4( 0)
日経225ミニ 1月限 1099( 437)
2月限 264( 206)
3月限 23575( 11957)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 63( 63)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 1月限 75( 75)
2月限 14( 14)
3月限 1876( 1876)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 181( 181)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 1月限 388( 388)
2月限 7( 7)
3月限 10842( 10842)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
