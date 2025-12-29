主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3758( 1188)
TOPIX先物 3月限 3188( 1642)
日経225ミニ 3月限 3795( 3762)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 612( 398)
TOPIX先物 3月限 502( 397)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4( 0)
TOPIX先物 3月限 2642( 473)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 5( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 612( 275)
TOPIX先物 3月限 2901( 1159)
日経225ミニ 3月限 2550( 2550)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 859( 354)
TOPIX先物 3月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1370( 845)
6月限 15( 9)
TOPIX先物 3月限 753( 531)
日経225ミニ 1月限 3920( 1632)
2月限 139( 49)
3月限 63251( 28415)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 780( 582)
6月限 4( 0)
日経225ミニ 1月限 3711( 2057)
2月限 107( 85)
3月限 33601( 16317)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 155( 155)
2月限 27( 27)
3月限 4222( 4222)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 668( 668)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 1月限 455( 455)
2月限 10( 10)
3月限 22663( 22663)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3758( 1188)
TOPIX先物 3月限 3188( 1642)
日経225ミニ 3月限 3795( 3762)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 612( 398)
TOPIX先物 3月限 502( 397)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4( 0)
TOPIX先物 3月限 2642( 473)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 5( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 612( 275)
TOPIX先物 3月限 2901( 1159)
日経225ミニ 3月限 2550( 2550)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 859( 354)
TOPIX先物 3月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1370( 845)
6月限 15( 9)
TOPIX先物 3月限 753( 531)
日経225ミニ 1月限 3920( 1632)
2月限 139( 49)
3月限 63251( 28415)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 780( 582)
6月限 4( 0)
日経225ミニ 1月限 3711( 2057)
2月限 107( 85)
3月限 33601( 16317)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 155( 155)
2月限 27( 27)
3月限 4222( 4222)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 668( 668)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 1月限 455( 455)
2月限 10( 10)
3月限 22663( 22663)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース