　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3758(　　1188)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3188(　　1642)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3795(　　3762)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 612(　　 398)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 502(　　 397)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2642(　　 473)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 612(　　 275)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2901(　　1159)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2550(　　2550)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 859(　　 354)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1370(　　 845)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 753(　　 531)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3920(　　1632)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 139(　　　49)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63251(　 28415)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 780(　　 582)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3711(　　2057)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 107(　　　85)
　　　　　 　 　 3月限　　　 33601(　 16317)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 155(　　 155)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4222(　　4222)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 668(　　 668)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 455(　　 455)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22663(　 22663)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

