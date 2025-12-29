　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2722(　　2716)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1906(　　1906)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2501(　　2501)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 3月限　　　 69969(　 69969)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1072(　　1072)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1655(　　1655)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1179(　　1179)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 203(　　 203)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32937(　 32937)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　47(　　　47)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 120(　　 120)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 315(　　 315)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1702(　　1702)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 363(　　 363)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2389(　　2389)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1243(　　 183)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 574(　　 574)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 274(　　 274)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1297(　　1297)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4762(　　4762)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 264(　　 264)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　10(　　　10)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 173(　　 173)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

