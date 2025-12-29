外国証券 先物取引高情報まとめ（12月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2722( 2716)
6月限 23( 23)
TOPIX先物 3月限 1906( 1906)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 2501( 2501)
2月限 61( 61)
3月限 69969( 69969)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1072( 1072)
6月限 36( 36)
TOPIX先物 3月限 1655( 1655)
日経225ミニ 1月限 1179( 1179)
2月限 203( 203)
3月限 32937( 32937)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 47( 47)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 120( 120)
TOPIX先物 3月限 315( 315)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
3月限 1702( 1702)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 52( 52)
TOPIX先物 3月限 363( 363)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
2月限 9( 9)
3月限 2389( 2389)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 49( 49)
TOPIX先物 3月限 1243( 183)
日経225ミニ 3月限 574( 574)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 274( 274)
TOPIX先物 3月限 1297( 1297)
日経225ミニ 1月限 5( 5)
3月限 4762( 4762)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 44( 44)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
日経225ミニ 3月限 264( 264)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 10( 10)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 45( 45)
日経225ミニ 1月限 13( 13)
3月限 173( 173)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
