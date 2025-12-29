外国証券 先物取引高情報まとめ（12月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12802( 11080)
6月限 224( 24)
TOPIX先物 3月限 14331( 13269)
6月限 301( 1)
日経225ミニ 1月限 12085( 10585)
2月限 1618( 118)
3月限 154759( 154759)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7258( 6675)
6月限 248( 48)
TOPIX先物 3月限 16280( 15380)
日経225ミニ 1月限 6827( 6827)
2月限 81( 81)
3月限 86815( 86815)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 294( 188)
TOPIX先物 3月限 305( 305)
日経225ミニ 3月限 1319( 1319)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 797( 269)
TOPIX先物 3月限 11889( 2356)
6月限 300( 0)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
2月限 6( 6)
3月限 4346( 4290)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1375( 1105)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 5042( 3808)
日経225ミニ 2月限 10( 10)
3月限 8709( 8709)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 712( 568)
TOPIX先物 3月限 2903( 2903)
日経225ミニ 1月限 1500( 0)
2月限 1500( 0)
3月限 3907( 3907)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1724( 1505)
6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 8413( 8397)
日経225ミニ 1月限 49( 49)
3月限 20433( 20433)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18( 0)
TOPIX先物 3月限 464( 464)
日経225ミニ 3月限 4086( 4086)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4( 0)
TOPIX先物 3月限 961( 961)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 312( 312)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 457( 457)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12802( 11080)
6月限 224( 24)
TOPIX先物 3月限 14331( 13269)
6月限 301( 1)
日経225ミニ 1月限 12085( 10585)
2月限 1618( 118)
3月限 154759( 154759)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7258( 6675)
6月限 248( 48)
TOPIX先物 3月限 16280( 15380)
日経225ミニ 1月限 6827( 6827)
2月限 81( 81)
3月限 86815( 86815)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 294( 188)
TOPIX先物 3月限 305( 305)
日経225ミニ 3月限 1319( 1319)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 797( 269)
TOPIX先物 3月限 11889( 2356)
6月限 300( 0)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
2月限 6( 6)
3月限 4346( 4290)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1375( 1105)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 5042( 3808)
日経225ミニ 2月限 10( 10)
3月限 8709( 8709)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 712( 568)
TOPIX先物 3月限 2903( 2903)
日経225ミニ 1月限 1500( 0)
2月限 1500( 0)
3月限 3907( 3907)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1724( 1505)
6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 8413( 8397)
日経225ミニ 1月限 49( 49)
3月限 20433( 20433)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18( 0)
TOPIX先物 3月限 464( 464)
日経225ミニ 3月限 4086( 4086)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4( 0)
TOPIX先物 3月限 961( 961)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 312( 312)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 457( 457)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース