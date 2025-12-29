　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12802(　 11080)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 224(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14331(　 13269)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 301(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 12085(　 10585)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1618(　　 118)
　　　　　 　 　 3月限　　　154759(　154759)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7258(　　6675)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 248(　　　48)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16280(　 15380)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6827(　　6827)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　81(　　　81)
　　　　　 　 　 3月限　　　 86815(　 86815)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 294(　　 188)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 305(　　 305)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1319(　　1319)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 797(　　 269)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11889(　　2356)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4346(　　4290)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1375(　　1105)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5042(　　3808)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8709(　　8709)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 712(　　 568)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2903(　　2903)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1500(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3907(　　3907)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1724(　　1505)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8413(　　8397)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 3月限　　　 20433(　 20433)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　18(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 464(　　 464)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4086(　　4086)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 961(　　 961)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 312(　　 312)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 457(　　 457)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

