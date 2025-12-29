「日経225オプション」1月限プット手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 9( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 52( 32)
楽天証券 13( 13)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 7( 5)
楽天証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
