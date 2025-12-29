「日経225オプション」1月限プット手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 108( 108)
野村証券 35( 35)
BNPパリバ証券 240( 20)
SBI証券 12( 10)
みずほ証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
楽天証券 25( 25)
SBI証券 35( 19)
BNPパリバ証券 18( 18)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 255( 155)
UBS証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 50( 50)
SBI証券 55( 33)
ソシエテジェネラル証券 133( 33)
松井証券 20( 20)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SMBC日興証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
