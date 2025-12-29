「日経225オプション」1月限コール手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 189( 89)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
松井証券 30( 30)
BNPパリバ証券 25( 25)
楽天証券 24( 24)
SBI証券 39( 19)
SMBC日興証券 10( 10)
日産証券 7( 7)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 9( 9)
楽天証券 7( 7)
日産証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
SBI証券 8( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
SBI証券 275( 51)
野村証券 30( 30)
BNPパリバ証券 25( 25)
フィリップ証券 19( 19)
松井証券 16( 16)
SMBC日興証券 15( 15)
楽天証券 11( 11)
マネックス証券 7( 7)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
