

日経平均株価

始値 50691.22

高値 50707.23

安値 50347.65

大引け 50526.92(前日比 -223.47 、 -0.44％ )



売買高 16億9678万株 (東証プライム概算)

売買代金 4兆3310億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は3日ぶり反落、半導体株安などが足を引っ張る

２．朝方開示された日銀の「主な意見」はタカ派寄りとの見方

３．長期金利上昇と為替の円高が、ハイテク銘柄の重荷となる

４．日経平均は前週に週間1200円以上の上昇、反動が出た形に

５．個別株物色は活発、非鉄や商社株など1000近い銘柄が上昇



■東京市場概況



前週末の米国市場では、NYダウは前営業日比20ドル安と6日ぶりに小反落した。積極的にポジションを傾ける姿勢は広がらず、利益確定目的の売りが優勢となった。



週明けの東京市場では、半導体など主力ハイテク株が売られ日経平均株価は下値を試す展開となったが、個別株の物色意欲は旺盛でTOPIXは上昇して引けた。



29日の東京市場は、足もとで長期金利が再び上昇基調となるなか、半導体関連の主力銘柄などにポジション調整の売りが出て日経平均は下値を探った。朝方開示された日銀金融政策決定会合(今月開催分)の「主な意見」がタカ派寄りの内容であったとの見方が強まり、朝方に為替が円高方向に振れるなか、日経平均も先物主導で下げ幅を広げた。前週は週間で1200円以上の上昇をみせていたこともあり、主力株の上値を買い進む動きは限定的だった。もっとも、個別株物色は活発で下値を売り込む地合いともならなかった。業種別では非鉄株に高い銘柄が目立ったほか商社株も上昇し、33業種中で過半の18業種が上昇した。個別銘柄の上昇は1000近くに達し、全体の6割以上を占めている。なお、TOPIXは小幅ながら3日続伸となった。



個別では、群を抜いて売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が大幅安となったほか、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>など半導体製造装置の主力株が軒並み安。ファーストリテイリング<9983>も売りに押され、ＪＴ<2914>も軟調。川崎重工業<7012>、日立製作所<6501>なども冴えない。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415>、ＦＩＧ<4392>が大幅安、ＧＭＯインターネット<4784>の下げも目立つ。



半面、ソフトバンクグループ<9984>が頑強な値動きを示し、フジクラ<5803>が水準を切り上げた。東洋エンジニアリング<6330>がストップ高に買われる人気となったほか、三菱重工業<7011>もしっかり。住友金属鉱山<5713>が値を飛ばし、伊藤忠商事<8001>も買いが優勢だった、ＪＸ金属<5016>も堅調。アドバンスクリエイト<8798>、東邦亜鉛<5707>はいずれも値幅制限いっぱいに買われ、ウェザーニューズ<4825>、クスリのアオキホールディングス<3549>、ラサ工業<4022>などが大幅高を演じた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、フジクラ <5803>、伊藤忠 <8001>、ファナック <6954>、三井物 <8031>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約91円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、ダイキン <6367>、ＫＤＤＩ <9433>、中外薬 <4519>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約232円。うち124円はアドテスト1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は18業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)卸売業、(3)鉄鋼、(4)海運業、(5)保険業。一方、下落率の上位5業種は(1)ゴム製品、(2)鉱業、(3)医薬品、(4)食料品、(5)電気機器。



■個別材料株



△ラサ工 <4022> [東証Ｐ]

半導体向け高純度リン酸のニッチトップで収益拡大続く。

△ＷＮＩウェザ <4825> [東証Ｐ]

11月中間期営業益35％増で過去最高。

△ノート <5243> [東証Ｇ]

米グーグルとの連携で思惑膨らむ。

△アサヒエイト <5341> [東証Ｓ]

中国企業と独占的パートナーに関する正式契約締結。

△住友鉱 <5713> [東証Ｐ]

金価格などの上昇で非鉄株への買い続く。

△アサカ理研 <5724> [東証Ｓ]

レアアース関連株に投資資金の流入加速。

△ＡＣＳＬ <6232> [東証Ｇ]

25年12月期第4四半期に助成金収入を計上へ。

△ＷＡＳＨハウ <6537> [東証Ｇ]

子会社が系統用分散型蓄電池事業で業務提携。

△Ｊ・ＴＥＣ <7774> [東証Ｇ]

自家培養軟骨「ジャック」変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載。

△Ａクリエイト <8798> [東証Ｐ]

生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰。



▼不二家 <2211> [東証Ｐ]

「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」がブランドキャラクターを卒業。

▼ヘリオス <4593> [東証Ｇ]

損害賠償請求訴訟の提起を受ける。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ａクリエイト <8798>、(2)東洋エンジ <6330>、(3)東邦鉛 <5707>、(4)日ヒュム <5262>、(5)ＷＮＩウェザ <4825>、(6)クスリアオキ <3549>、(7)ラサ工 <4022>、(8)電通総研 <4812>、(9)板硝子 <5202>、(10)ビーエンジ <4828>。

値下がり率上位10傑は(1)Ｊディスプレ <6740>、(2)マーケットＥ <3135>、(3)キオクシア <285A>、(4)サンアスタ <4053>、(5)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(6)ＦＩＧ <4392>、(7)ＧＭＯインタ <4784>、(8)オーケストラ <6533>、(9)ロイヤルＨＤ <8179>、(10)バリューＨＲ <6078>。



【大引け】



日経平均は前日比223.47円(0.44％)安の5万0526.92円。ＴＯＰＩＸは前日比3.46(0.10％)高の3426.52。出来高は概算で16億9678万株。東証プライムの値上がり銘柄数は986、値下がり銘柄数は553となった。東証グロース250指数は682.54ポイント(4.81ポイント高)。



［2025年12月29日］





株探ニュース

