

大阪3月限

日経225先物 50480 -240 （-0.47％）

TOPIX先物 3426.5 +3.0 （+0.08％）



日経225先物（3月限）は、前日比240円安の5万0480円で取引を終了。寄り付きは5万0800円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万0695円）を上回り、買いが先行した。だが、直後につけた5万0810円を高値に下落に転じると、現物の寄り付き直後には5万0410円まで売られる場面もみられた。



売り一巡後は下げ幅を縮めて5万0500円～5万0700円辺りで保ち合いを継続。後場に入り5万0750円とプラスに転じる場面もあったが、終盤にかけて持ち高調整に伴うロング解消が優勢となり、5万0440円と朝方につけた安値水準に接近した。



日経225先物は買い先行で始まったものの、現物の取引開始時にボリンジャーバンドの+1σ（5万0720円）を割り込んだことでロング解消のほか、短期的なショートを誘う形になった。アドバンテスト<6857>［東証P］やファーストリテイリング<9983>［東証P］など、指数インパクトの大きい値がさ株の下げがショートを仕掛けやすくさせたようだ。



一方で、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］は分割修正値で小幅ながらプラス圏での推移となったほか、フジクラ<5803>［東証P］などAI（人工知能）関連の一角が買われており、ショートの動きも限られていた。日経225先物は+1σに上値を抑えられる形とはなったが、概ねオプション権利行使価格の5万0500円から5万0750円の狭いレンジでの推移だった。



米国市場の動向次第ではあるが、あすは大納会となるため、年をまたぐポジションは限られるだろう。スキャルピング中心のトレードになるとみられ、米国市場の動きを受けて前場に動意をみせたとしても、後場はリバランスの動きとなりそうである。レンジとしては25日移動平均線（5万0190円）と+1σ内での推移が続くことになろう。



週間形状も上向きで推移する13週線（4万9920円）と+1σ（5万1230円）でのレンジを継続している。バンドは収斂しているため、次第に煮詰まり感が意識されてくるとみられ、+1σ突破を狙った押し目狙いのロング対応は継続しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で14.73倍に低下した。一時14.82倍をつける場面もみられたが、25日線（14.80倍）、75日線（14.83倍）に上値を抑えられる形になった。日銀が金融政策決定会合の「主な意見」を公表し、利上げの継続を示唆する意見がみられたことで、メガバンクなど金融株が買われた。一方で値がさの半導体株の一角が弱含んだことで、NTショートに振れやすい状況であった。ただ、-1σ（14.68倍）が支持線として意識されやすいだろう。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万1080枚、ソシエテジェネラル証券が6675枚、サスケハナ・ホンコンが2502枚、バークレイズ証券が1505枚、野村証券が1188枚、JPモルガン証券が1105枚、SBI証券が845枚、日産証券が730枚、松井証券が668枚、楽天証券が582枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万5380枚、ABNクリアリン証券が1万3269枚、バークレイズ証券が8397枚、JPモルガン証券が3808枚、モルガンMUFG証券が2903枚、ゴールドマン証券が2356枚、サスケハナ・ホンコンが1786枚、野村証券が1642枚、ビーオブエー証券が1234枚、みずほ証券が1159枚だった。



