NewJeansダニエルさんに契約解除を通知「紛争を招いた法的責任を問う」　ハニさんは事務所復帰

韓国の人気ガールズグループNewJeansの所属事務所は29日、メンバーのダニエルさんに契約解除を通知したと明らかにしました。一方、ハニさんは事務所に復帰するとしています。

NewJeansのメンバー5人は2024年11月、所属事務所ADORとの「信頼関係が崩れた」として専属契約の解除を宣言しました。

契約を巡る争いは訴訟に発展し、裁判所は2025年10月、メンバーの主張を退け「専属契約は有効」とする判決を言い渡しました。

こうした中、ADORは29日メンバーのダニエルさんについて「所属アーティストとして共にすることは難しいと判断した」として、契約解除を通知したと発表し、「紛争を招いたダニエルの家族に法的責任を問う」と明らかにしました。

一方、ハニさんについては「率直な対話の末、判決を尊重しADORと共にすることを決めた」と説明し、事務所に復帰することを明らかにしました。

また、今後の動きが明らかになっていないメンバーのミンジさんとは「議論を続けている」としています。

メンバー全員での事務所復帰が難しい状況が明らかとなる中、ADORは今後紛争の過程について説明する機会を設ける方針です。