¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¾®·ë²¦Ë²¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÂçÖÖÉô²°¤Ç½Ð·Î¸Å¤ÎËëÆâ°¤ÉðÑî¤È18ÈÖ¼è¤ê¡¢5¾¡13ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï½é¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡Æ±ÅÀ¤Î12¾¡¤òµó¤²¡¢´ØÏÆ¾º¿Ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½é¾ì½ê¡Ê1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬»°Ìò3¾ì½êÌÜ¤È¤Ê¤ë25ºÐ¤ÎÂç´ï¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ìÁØ¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å2°Ì¤ÎÍ¥¾¡32ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸µ²£¹ËÂçË²¤ÎÂ¹¡£191¥»¥ó¥Á¡¢180¥¥í¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò´Ó¤¯¡£ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÔÍø¤ÊÂÎÀª¤Ç¤âÆ®¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¤¬·Î¸ÅÇ¼¤á¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤Ï1·î3Æü¤Ë»ÏÆ°Í½Äê¡£