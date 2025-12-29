12月28日、中山競馬場で『第70回 有馬記念』が行われた。同イベントでは、JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の長澤まさみが登場。彼女の美貌にどよめきが広がった。

「有馬記念は、暮れの風物詩として日本中から注目を集めるイベントです。中山競馬場には、5万人を超える競馬ファンが集結しました。長澤さんは2022年からJRA年間プロモーションキャラクターを務めています」（全国紙記者）

レース後の表彰式でプレゼンターを務めた長澤。7度目の挑戦で有馬記念を制したC・デムーロ騎手にメダルを授与した。

「登壇した長澤さんは、レースがあしらわれた赤のロングドレスを着用。長い髪をオールバックに一つにまとめたポニーテール姿で登場しました。華やかな雰囲気が醸し出された彼女の登場に会場では大歓声が沸き起こりました」（芸能プロ関係者）

登壇後、長澤のマネージャーがXに彼女のオフショットを投稿。彼女には珍しいポニーテールショットは瞬く間に拡散された。

《まじ女神さま》

《別人かと》

《まさみちゃん本当に美しいです》

凛とした上品な雰囲気の彼女にユーザーは釘付けだ。

長澤は2000年に第5回『東宝シンデレラ』オーディションでグランプリを受賞し、同年公開の映画『クロスファイア』で女優デビュー。これまで様々な姿を見せてきたが、長澤は短い髪の印象が強かったと前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「長澤さんが出演し、2011年に公開された映画『モテキ』では、マッシュショートがトレードマークとなりました。その後も『コンフィデンスマン』での詐欺師役など、演じるキャラクターに合わせてさまざまなショートスタイルを披露。2024年2月には『otona MUSE』の表紙でベリーショートにイメチェンするなど、長澤まさみといえば“ショートヘア”という印象が強いでしょう」

身長169cmのスラリとしたスタイルで、小顔が際立つショートヘアは、世間の女性から支持を得てきた。しかし、ここ最近見せているロングヘアスタイルは、38歳となった彼女の女性らしさをより引き立たせている。

「2025年は髪の毛を伸ばしている長澤さん。彼女のInstagramには、髪をなびかせるショットが並んでいます。さらに10月には、主演映画『おーい、応為』の初日舞台あいさつに着物姿で登場。長い髪をスッキリまとめて上品な佇まいでした。長い髪にさまざまなアレンジを加えることで、彼女の色気が爆発しています」（前出・芸能プロ関係者）

長澤の美しさは、年々アップデートされている。