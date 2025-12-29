「世界！職人ワゴン」今年も小泉孝太郎をストーリー・テラーに迎え初の4時間スペシャルを放送！

12月30日（火）夜5時55分～放送

「ニッポンの技で世界を修理 世界！職人ワゴン」

今回も小泉孝太郎がストーリー・テラーを担当

世界のお悩みを解決するため日本のスゴ腕職人が集結！

初の4時間スペシャルでチェコ、オーストリア、ルーマニア、スロバキアの4か国を巡ります！

テレ東では、12月30日（火）夜5時55分から、「ニッポンの技で世界を修理 世界！職人ワゴン」を放送します。

2017年の番組開始当初から、ストーリー・テラーに小泉孝太郎を迎え、「ニッポンの優れた技術を世界へ！」をテーマに、世界の困っている人たちを救うべく日本が誇るあらゆる分野のスゴ腕職人が修理の旅へ向かう人気番組の第10弾！これまでも世界各国の街が抱える問題を、磨き上げた「ニッポンの技」で解決してきた本番組ですが、今回、スゴ腕の職人たちが向かったのは、チェコ、スロバキア、オーストリア、ルーマニアの4か国。番組初の4時間スペシャルで放送します。

■【チェコ・プラハ】世界で最も美しい街からのSOS

世界で唯一、街全体が世界遺産に登録されているプラハ。その隣町の小さな消防署からSOSが届いた。「もっと早く助けに行きたい」と願う消防士たちを悩ませていたのは、狭すぎるガレージと不便で使いづらい倉庫。命を救う「1秒」を削り出すために、日本の宮大工、左官職人、家具職人、数寄屋大工が立ち上がる！

■【スロバキア】建物すべてが木で造られた教会

スロバキア東部に位置する小さな町ケジュマロク。この地が誇る世界遺産が、8棟の木造教会群。その中でも、「スロバキアに残るプロテスタント木造教会の中で最も美しい」と称される教会からの依頼。グラグラして危険な椅子や、床などの傷みが激しく立ち入り禁止になっている2階の聖歌隊席―。木のスペシャリストである日本の職人たちが、人々の心のより所を取り戻すために木造教会を修理！

■【オーストリア】いにしえから村を支えてきた岩塩坑

オーストリアの中部にある湖畔の町アルトアウスゼー。古代ローマ時代から岩塩の採掘地として知られ、今でも国内最大規模の岩塩坑で採掘が続けられてる。そんな歴史ある岩塩坑から日本の職人たちにSOS。酷寒で使いづらいため作業員が寄りつかない休憩所。村人たちの暮らしと命をつないできた岩塩坑で働く人々のため、修理に挑む！

■【ルーマニア】以前に修理をした村へ

東欧・ルーマニアで過去にブラン城、川の水をつかった伝統の洗濯機などを修理してきた職人たち！今回は、職人たちのたっての希望で2023年に廃バスを子どもたちの学び舎へと生まれ変わらせたテレガ村へ。学び舎のその後の状態を確認してメンテナンスを…。すると、村人から新たな修理依頼が！生活に必須で村人の足となる馬車とルーマニア伝統の地下収納庫に挑む。伝統の技術と職人のアイディアで村の困りごとを解決！

≪出演者コメント≫

■小泉孝太郎

今回も、我々がなかなか行けないような国が登場しますし、そういう国で職人の皆さんが奮闘する姿に、目頭が熱くなるというか…。4時間じっくりお届けできるので、本当に嬉しいです。

この番組の魅力は、やはり職人さんの心意気。日本人であるからこそ持っている“心”を、熟練の技を通して感じられるので、同じ日本人として、見ている側も誇らしい気持ちになるのだと思います。

もちろん外国にも素晴らしい技術はたくさんありますが、個人的には、“日本が世界一”だと思っています。食やモノはもちろん、心遣いや精神性の高さというのかな。そんな部分も、日本人が世界に誇れるところだと思います。ぜひ、番組を見て再確認していただきたいです。

≪番組概要≫

【タイトル】 「ニッポンの技で世界を修理 世界！職人ワゴン」

【放送日時】 2025年12月30 日（火）夕方5時55分～夜10時15分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

【出演者】 ストーリー・テラー：小泉孝太郎

職人：菊池利光 奥野雅晴 川原敏幸 中村斗茂栄 矢谷勇樹 相良昌義

