¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBabyKingdom¤¬ÆÏ¤±¤¿ÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ö°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ÊÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤ë¤ÇÀé¤ÎÊª¸ì¤¬°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»Ì©¤«¤Ä½¼°î¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¡£º£¾¬¤ÎBabyKingdom¸æ°ì¹Ô¤¬½ÂÃ«¡¦Veats¤Ë¤Æ·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ãwinter oneman tour ¡ØArabian Dream¡Ù¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤È¤¤é¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¤é¤òMUSIC THEME PARK¤ÈÉ¸ÜÖ¤¹¤ëBabyKingdom¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê³ÆºîÉÊ¤ò¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï³¤Â±¡¢Ç¦¼Ô¡¢À¾Éô·à¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡¢¶²Îµ¡¢À¾Í·µ¡¢Àï¹ñÉð¾¡¢¥á¥¥·¥³¡¦»à¼Ô¤ÎÆü¡¢±¢ÍÛ»Õ¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£½©10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖALPHAÍèÌë/¥Ò¥é¥±¥´¥Þ¡×¤ÇÈà¤é¤¬¤¢¤é¤¿¤Ê¤ëÁÏºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥é¥¸¥ó¤ä¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ä¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¤¬ÏÃ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¢¤²¤¿¡ÖALPHAÍèÌë¡×¤Ç¡¢ºé¸ã¡ÊVo¡Ë¤Ï¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Î¸ì¤êÉô¤Ç¤¢¤ë²¦ÈÞ¥·¥§¥Ø¥é¥¶¡¼¥É¡¢»Öµ¡ÊG¡Ë¤Ïº½Çù¤òÎ¹¤ò¤¹¤ë¾¦¿Í¡¢¤â¤Ë¤ç¡ÊB¡Ë¤Ï¥é¥ó¥×¤ÎËâ¿À¡¢¸×´Ý¡ÊDr¡Ë¤Ï±ð¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê»Ò¤ËÊ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ìÆâ¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏBabyKingdomÎ®¤Î¥á¥¿¥ëÄ´¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖMUDDY CANDLE¡×¤ä¡¢¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ø¤Ï¡ÈÎÏ¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ÎÁª¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤â¿ä»¡½ÐÍè¤ë¡Ö¼Ø¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¡¢¤Ð¤Ö¤ê¡¼¤º¤Î¸Æ¾Î¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²£¥â¥Ã¥·¥å¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼óÎÎ¡ªBURACO¡×¡¢·Ú²÷¤Ê¥â¡¼¥¿¥¦¥ó¥Ó¡¼¥È¤Èºé¸ã¤Î¿á¤¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤Î²»¿§¤¬Í¥¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Åß¤Î²Î¡Ö¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥·¥å¥¬¡¼¡×¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¾ìÆâ¤Ï±ã¤Î¤´¤È¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÇ¯Ëö¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤È¿ôËÜ¤Ç¤¹¡£10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤âº£Æü¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤ÎMUSIC THEME PARK¤òº£Ìë¤â¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ø¤È»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Êºé¸ã¡Ë
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë»Öµ¤¬Àè¤À¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢BabyKingdom¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÈÇ¡ØÀ¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡Ù¤òËè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥¯¥É¥Õ¥¡¥é¥ª¡×¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê²»³¬¤È¥Ø¥ô¥£¤Ê²»Áü¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»þ·ÏÎó¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ä¤ä²û¤«¤·¤¤¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢´û¤ËÅö»þ¤«¤éÈà¤é¤Ïº©ÀÚÃúÇ«¤Ë¡È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿²»³Ú¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢BabyKingdom¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÈ¼«À¤Î¶¯¤¤¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¿Í¤¬¹â¤¤²»³ÚÅª¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤µ¤é¤Ð¡ª¼«¾Î¤ÎÀµµÁ¥Þ¥ó¡×¤ÇÄ°¤±¤¿¸×´Ý¤Î·ãÎõ¤Ê¥Ú¥À¥ë¥ï¡¼¥¯¡¢¤â¤Ë¤ç¤ÎÌÄ¤é¤¹ÂÀ¤¯¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡¢»Öµ¤ÎÎ®Îï¤Ê¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤É¤ì¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¡È¾®Æñ¤·¤¯¡É¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ò¼è¤êº»ÂÁ¤¹¤Ê¤é¤Ð¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤É¤ì¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢±¢ÍÛ»Õ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡ÖSEIMEI¡×¤Çºé¸ã¤¬¾§¤¨¤¿¿¿¸À¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹¢¥Ù¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦È¯À¼ÊýË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈà¤Ï¤³¤Îµ»Ë¡¤ò2025Ç¯Á°È¾¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢BabyKingdom¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¡È³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Ê¤É¤¢¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¶Ê¼Ô¡É¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤ì¤³¤½¡ÖALPHAÍèÌë¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ËÌ±Â²²»³Ú¤äÎò»Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃÏÀ¯³Ø¤Þ¤Ç¤ò¤â¹Í»¡¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¶Ê¤ä»ì¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤â¿¿Ùõ¤Ê¤³¤È¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÚÂæ¤äÇØ·Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ëºé¸ã¤¬¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡Ö¥¢¥«¥Ä¥¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤µ¤éBabyKingdom¤Î¡È½ã¿è¤Ë¤¨¤§¶Ê¤òºî¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ö¤ê¡É¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²æ¤é¤¬¡È¤Ù¤Ó¤¤ó¡É¤Ï¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÁÏºîÎÁÍý¤òºî¤é¤»¤Æ¤âÅ·²¼°ìÉÊ¤Ê¤¦¤¨¡¢¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤·¤ÎÁÇ¤¦¤É¤ó¤òºî¤é¤»¤Æ¤âÀäÉÊ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÏÓ¤¬Î©¤Ä¿¦¿Í¡¢¤Ë¤É¤³¤«¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤È¥¹¥«¥Ó¡¼¥È¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö·¯¤Ï¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¡¢¥µ¥à¥é¥¤º²¤¬ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖSAMURAI BLUE MIND¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤âÇ÷¤ëÊª¸ìÀ¤¬²»¤ä»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ³È¤¬¤ë¡ÖFUNNY¡çCIRCUS¡×¡¢¤Ð¤Ö¤ê¡¼¤º¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ø¥É¥Ð¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡ÖUZA-No.39¡×¤ÈÍè¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ó¤Ç¼«Á³¤È¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖÃ¯¤«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ì¡È±äÄ¹±Ä¶È¡É¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÍèÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¿·¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÃÎ¤¬Ëë´Ö±ÇÁü¤È¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¤Ç¿¹¤ÎÍÅÀº¡¦¥Ï¥Ô¥Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖËÍ¤¿¤ÁBabyKingdom¤ÏÍèÇ¯¤Ç10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¤Ù¤Ó¤¤ó¤¬¿¹¤ÎÃæ¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È¹¬¤»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡È¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êºé¸ã¡Ë
¡Ö10Ç¯ÌÜ¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂ³¤±¤ÆÍè¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò¤Þ¤º¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ÊÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤ÏÀ¨¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¼¤Ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê»Öµ¡Ë
Íè¤¿¤ë¤Ù¤½Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂ¸Ê¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿±äÄ¹±Ä¶È¤Î¤ªÁ·¤À¤Æ¤Ë¤â¤Ì¤«¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëâ¿Í¥Þ¥ë¥È¥é¡á¸×´Ý¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¡Ò¥»¥¯¥·¡¼¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¸÷Àþ¡Ó¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ù¤Ó¤¤óÅª¤ÊÅÅÇÈ¥½¥ó¥°¡Ö¥Ò¥é¥±¥´¥Þ¡×¤ÎÇË²õÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ç¤ÏËÜÍè¤´Ë¡ÅÙ¤â»×¤¨¤ë¡È¤ª¼êÀö¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Î¡ÖDETaLIEN¡×¤Ç¡¢¤â¤Ë¤ç¤¬¤ä¤¿¤é¤È¥é¥¦¥É¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë½Â¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡£ºé¸ã¤¬Ê¢ÏÃ½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ö¡¼¤È¤¤¤¦±î¥¥ã¥é¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡Ö¥µ¥ë¥µ¥ë¡¼¥µ¡×¤Ç¡¢Èà¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¿´¤·¤¿¤ê¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°º×¤ê¤À¤Ã¤¿»Öµ¤Î¥Ð¥«¥Æ¥¯¥®¥¿¡¼¤ËÌÜ¤È¼ª¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡£Å°Æ¬Å°Èø¥¹¥¤Ê¤·¤ÊBabyKingdom¤Î¼êÏÓ¤ò¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼¡Âè¤À¡£
¤¿¤À¤·¡£Àé¤ÎÊª¸ì¤¬°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»Ì©¤«¤Ä½¼°î¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¡ÖALPHAÍèÌë¡×¤Î»ì¤Ë¡Ò½ª¤ï¤ê¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦¼¡¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ï¤â¤¦´û¤ËÃå¡¹¤È»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·²»¸»¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼¡²ó¥Ä¥¢¡¼¡ÎForest Fantasia¡Ï¤ÇBabyKingdom¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¬¤»¤Î¿§¤¬°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¤½¤ì¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
¼Ì¿¿¡ý¿û¾Â¹ä¹°
◼︎¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
21st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×
2026Ç¯3·î4Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ× A type¡Û CD+DVD
ÉÊÈÖ¡§AMFD-1031 ²Á³Ê¡§\1,980(ÀÇ¹þ)
¡ÎCD¡Ï1. ¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü 2. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¡ÎDVD¡Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡× MV&¥á¥¤¥¥ó¥°
¡ÚÄÌ¾ïÈ× B type¡Û CD
ÉÊÈÖ¡§AMFD-1032 ²Á³Ê¡§\1,650(ÀÇ¹þ)
¡ÎCD¡Ï1.¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü 2.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê 4.¥Ï¥Ô¥Í¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü(inst) 5.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê(inst) 6.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê(inst)
¡ÚA/B¥¿¥¤¥×¶¦ÄÌ ÉõÆþÆÃÅµ¡Û
½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¥È¥ì¥«1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ(Á´8¼ï¤ÎÆâ)
◼︎¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãwinter oneman tour ¡ØFOREST FANTASIA¡Ù¡ä
3·î4Æü(¿å) ½ÂÃ« REX
3·î14Æü(ÅÚ) OSAKA MUSE
3·î21Æü(ÅÚ) Çð PALOOZA
3·î22Æü(Æü) mito LIGHT HOUSE
3·î29Æü(Æü) ÀçÂæ MACANA
4·î4Æü(ÅÚ) »¥ËÚ Crazy Monkey
4·î5Æü(Æü) »¥ËÚ Crazy Monkey
4·î11Æü(ÅÚ) HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
4·î12Æü(Æü) ¿·²£ÉÍ NEW SIDE BEACH!!
4·î19Æü(Æü) Ì¾¸Å²° ell.FITS ALL
4·î26Æü(Æü) ¼¢²ì U¡úSTONE
4·î29Æü(¿å½Ë) KYOTO MUSE
5·î3Æü(Æü) ÃÓÂÞ EDGE
5·î5Æü(²Ð½Ë) À¾Àî¸ý Hearts
5·î16Æü(ÅÚ) Ê¡²¬LIVEHOUSE Queblick
5·î17Æü(Æü) Ê¡²¬LIVEHOUSE Queblick
5·î19Æü(²Ð) ¹ÅçSECOND CRUTCH
5·î27Æü(¿å) ½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë ¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¡ãÂçÀ¾¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ONEMAN LIVE ¡ØÂçÀ¾¤È¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤ 2026¡Ù¡ä
5·î22Æü(¶â) ¿´ºØ¶¶CLAPPER
¡ã¤â¤Ë¤ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ONEMAN LIVE ¡Ø¤â¤Ë¤ç¤È¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤ 2026¡Ù¡ä
5·î23Æü(ÅÚ) ¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×
◼︎¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î7Æü(ÅÚ) littleHEARTS.ÅìµþÅ¹
3·î8Æü(Æü) ³«ºÅÍ½Äê(´ØÅì¥¨¥ê¥¢Ä´À°Ãæ)
3·î15Æü(Æü) littleHEARTS.ÂçºåÅ¹
3·î28Æü(ÅÚ) ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹
4·î5Æü(Æü) ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹
4·î18Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²°fiveStars
4·î25Æü(ÅÚ) JoshinÆüËÜ¶¶Å¹7³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
5·î17Æü(Æü) ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥¶¡¦¥¤¥ó¥É¥¦
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BabyKingdom ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BabyKingdom ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BabyKingdom ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡BabyKingdom ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BabyKingdom ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok