lynch.・葉月のソロプロジェクト「HAZUKI」、これまでの楽曲全てを披露するツアー＜4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞開催決定
lynch.・葉月のソロプロジェクト「HAZUKI」が、＜TOUR2026 「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞の開催を発表した。
2026年2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Land公演を皮切りに、5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演までの全11都市13公演が行われる。なお本ツアーは、ソロプロジェクト発足4周年を記念して、これまでの楽曲全曲を披露するとのことだ。
◾️＜TOUR2026 「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞
2026年
2月21日（土）名古屋Electric Lady Land 16:15 / 17:00
2月22日（日）大阪 MUSE 16:30 / 17:00
2月27日（金）新横浜NEW SIDE BEACH!! 18:30 / 19:00
3月7日（土）福岡INSA 16:30 / 17:00
3月8日（日）福岡INSA 16:30 / 17:00
3月10日（火）岡山IMAGE 18:30 / 19:00
3月21日（土）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE 16:30 / 17:00
3月24日(火) 柏PALOOZA 18:30 / 19:00
4月4日（土）仙台MACANA 16:30 / 17:00
4月5日（日）郡山CLUB#9 16:30 / 17:00
4月11日（土）札幌SPiCE 16:30 / 17:00
4月12日（日）札幌SPiCE 16:30 / 17:00
5月3日（日）渋谷CLUB QUATTRO 16:15 / 17:00
▼チケット料金
オールスタンディング \7,000（税込 / D別）
-未就学児入場不可
-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可）
-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
▼FC[XANADU]会員先行（抽選）
受付期間：1月7日（水）15:00〜1月15日（木）23:59
受付URL：会員コンテンツ内にて後日ご案内
制限枚数：各公演1会員様4枚
▼オフィシャル先行（抽選）
受付期間：1月16日（金）12:00〜1月21日（水）23:59
受付URL：https://l-tike.com/hazuki/
制限枚数：各公演お1人様4枚
▼一般発売（先着）
2026年1月31日（土）10:00
▼問い合わせ
【愛知】サンデーフォークプロモーション052-320-9100
【大阪】夢番地(大阪) 06-6341-3525
【福岡】BEA 092-712-4221
【岡山】夢番地(岡山) 086-231-3531
【新潟】FOB(新潟) 025-229-5000
【仙台・郡山】キョードー東北 022-217-7788
【札幌】WESS info@wess.co.jp
【新横浜・柏・渋谷】DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
【総合info】サイレンエンタープライズ03-3447-8822