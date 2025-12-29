本日、まふまふが2010年12月29日に初めて“歌ってみた”カバー動画をニコニコ動画へ投稿し、活動を開始してから15年を迎えた。

活動15周年を記念し、活動初期から現在に至るまでの軌跡を辿る 「15th Anniversaryスペシャルムービー」を公開。黎明期より独自の歌声で多くのファンを魅了してきた“歌ってみた”カバーをはじめ、ソングライティング力を発揮し多くの人に愛されたボカロ楽曲やオリジナル楽曲、さらにAfter the Rainやそらまふうらさかとして活動した楽曲など、まふまふの歴史を走馬灯のように振り返る特別映像となっている。

映像のラストでは、イラストレーター・茶々ごまが描き下ろした 15周年記念新ビジュアルイラストと合わせて、2026年にはLIVE DVD & Blu-ray『すーぱーまふまふわーるど- LIVE SELECTION 2025 -』が発売予定であることも告知された。

本作は、今年1月にソロ活動再開後、復活のライブとなった＜続・ひきこもりでもLIVEがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2025@日本武道館〜「輪廻」＞と、8月に開催されたまふまふ初の歌ってみたライブ＜ひきこもりでも歌ってみたい！ 〜まふまふの歌ってみたLIVE2025＠国立代々木競技場 第一体育館〜＞の全4公演より、厳選されたベストパフォーマンスの収録が予定されている。

また、本日12月29日（月）より先行してYouTubeチャンネルにて公開されていた「どーでもいいよ」「死んだらどこへ行くのかな」「レッツゴー！まふまふ（仮題）」のオリジナル楽曲3曲が、各ストリーミング・ダウンロードサービスにて配信スタート。

リリースを記念したお気に入り登録キャンペーンの開催も決定。対象サービスにてライブラリ追加のうえ応募した方全員に「オリジナル待受画像」を、さらに抽選で30名様に「ジャケットステッカーシート」をプレゼントする。キャンペーンは 2026年1月12日（月）23時59分まで実施。

さらに、活動15周年を記念した『15周年ふりかえり企画！「わたしたちのまふまふ」』と題した診断企画もスタート。ニコニコ動画やYouTubeで投稿されてきた“歌ってみた”やオリジナル楽曲の中から、リスナーの好みに合わせておすすめプレイリストを提案するコンテンツとなっている。診断企画の参加締切は 2026年5月31日（日）23時59分。また参加者限定で「ジャケットステッカーシート」が抽選で当たるキャンペーンもあわせて実施中。こちらの応募期限は 2026年1月12日（月）23時59分。

15年間の歩みを振り返りながら、ぜひまふまふの音楽に触れてほしい。

◾︎リリース情報

2025.12.29(月) Digital Release

「どーでもいいよ」

「死んだらどこへ行くのかな」

「レッツゴー！まふまふ（仮題）」 ストリーミング・ダウンロードはこちら

https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_20251229 各楽曲お気に入り登録キャンペーン

https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_20251229

◾︎まふまふ 『15周年ふりかえり企画！「わたしたちのまふまふ」』診断企画

キャンペーン応募期間： 〜 2026年1月12日(月) 23:59

診断期間：〜 2026年5月31日(日) 23:59 診断URL：

https://qwefuo.metabadgenft.com/diagnosis/top?id=10000501