¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛHAGANE¡¢2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖÍèÇ¯¤â¤³¤Î4¿Í¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×
¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOP OF THE TOWER¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢5·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¡¢10·î17Æü¡¦»¥ËÚCrazy Monkey¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»¥ËÚ¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢¹Åç¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢12·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖWith a Dream¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢·õ»Î¡ÊHAGANE¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¼êÇï»Ò¤¬ÎÏ¶¯¤¯¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤¬SE¡ÖTop Of The Tower¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢JUNNA¡ÊDr¡Ë¡¢Sayaka¡ÊB¡Ë¡¢Sakura¡ÊG¡Ë¡¢Æä´õ¡ÊVo¡Ë¨¡¨¡4¿Í¤¬½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¾å¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1¶ÊÌÜ¡ÖStart Our Journey¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ÀÁö¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Áá¤¯¤â¶¯Îõ¡£·õ»Î¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¶½Ê³¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÅ·²¼¸Þ·õ¡×¤È¡ÖCatch the star¡×¤âÏ¢È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®µ¤¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿Zepp Shinjuku¡£
Àµ³Î¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢È¯¤¹¤ëSakura¡£½Å¸ü³î¤Ä¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÇ®ÎÌ¤òÃå¡¹¤È¹â¤á¤ëSayaka¡£Êü¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤â·õ»Î¤Î¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëJUNNA¡£Çú²»¤ËËäË×¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¡¢ÑÛ¡¹¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆä´õ¤Î²Î¨¡¨¡³Æ¡¹¤Î²Ú¡¢4¿Í¤¬²»¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ±¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»þ¤ÏÁÌ¤ë¤³¤È1Ç¯Á°¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¾ì½ê¤Î²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âZepp Shinjuku¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñµÄ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ØZepp Shinjuku¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯¤É¤¤É¤¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ø¤¢¤Î»þ¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊJUNNA¡Ë
¡Ö½Õ¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï700¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä°Õ³°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Zepp Shinjuku¤ä¤Ð¤¤¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡ÊSayaka¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢º£Æü¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Ï·ë¹½»ä¡¢ÎäÀÅ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢·õ»Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ü¥ó¥´¥ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¡ÊSakura¡Ë
¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò5·î¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¬½¸ÂçÀ®¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆä´õ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤âÞú¤à³Æ¡¹¤ÎMC¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤µ¤é¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Sayaka¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢·õ»Î¤Î¼êÇï»Ò¤¬ÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿¡Ö·õ¤Î¥ì¥³¡¼¥É -Records of TSURUGI-¡×¡£ÏÂ¥á¥í¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖKagome¡×¡£¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬ÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡ÖHero Time¡×¡Ä¡Ä3¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤«¤é·Þ¤¨¤¿MC¥¿¥¤¥à¡£
±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÍ¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊHAGANE¤À¤¬¡¢¾®µÙ»ß¤Ç¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¹âÂæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤±¤ë³¬ÃÊ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ÏJUNNA¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿Æä´õ¡¢Sakura¡¢Sayaka¡£Äº¾å¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÈTOP OF THE TOWER¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Æä´õ¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÂ¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò·Ð¤Æ¡ÖNot Lose¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æä´õ¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¤¬¹çÎ®¡£°î¤ìÊÖ¤Ã¤¿Î®Îï¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¶½Ê³¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
³Ú´ïÂâ¤Î3¿Í¤¬Ç®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡ÖOver the fate¡×¤ò·Ð¤Æ¡ÖSalvation¡×¡ÖWith a Dream¡×¡ÖHeart Scream¡×¡Ä¡Ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬·õ»Î¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤ëÇú²»¤¬¶½Ê³¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥í¥¢Æâ¤ËÉº¤¦¥à¡¼¥É¤¬¡È²º¤ä¤«¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê¤Î¤Ï¡¢HAGANE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÆÈÆÃ¤µ¤À¡£Ê¨¤Î©¤Ä¥Õ¥í¥¢¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¤¬´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉÑÈË¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£»Ä¤ê2¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¸å¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬·õ»Î¤ËÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤â²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥¢¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤È¤«¡¢2²óÌÜ¤Î¾ì½ê¤Î¥Ï¥³¤â¡¢Á°È¾Àï¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç22¸ø±é¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃ¡¤¤¤¿¡£1²»1²»¡¢Á´¸ø±é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Zepp Shinjuku¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¼«¿®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2026Ç¯¤â¤³¤Î4¿Í¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤âHAGANE¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊJUNNA¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËHAGANE¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¡£À¸ÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËSakura¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎLINE¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËÆä´õ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À·èÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡ØÍèÇ¯¤³¤½¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡ØSakura¤Á¤ã¤ó¡¢³ð¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤Î£²Ç¯¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë1000¿Í°Ê¾å¤Î·õ»Î¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊSayaka¡Ë
¡Ö¥²¥Í¥ê¥Ï¤«¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜµ¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æä´õ¤Á¤ã¤ó¤ÈJUNNA¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ç¤¹¡£Ã«¤ÎÄì¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Î¶ìÄË¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î·Ê¿§¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¤Á¤ã¤ó»ý¤Ä½Ö´Ö¤¬º£¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿°ã¤¦´¶¤¸¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤³¤Î4¿Í¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×¡ÊSakura¡Ë
¡Ö·õ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£1Ç¯È¾Á°¤Ë¿Ì¤¨¤¿Â¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ë¤â¸«¤ë¤¯¤é¤¤¡£º£Æü¤Ï¤½¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖOver the fate¡×¤Î»þ¤Ë»ä¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Âµ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡£JUNNA¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê¸å¤í¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡£Sayaka¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Sakura¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤Î²»°è¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øµã¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ëµã¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÆä´õ¡Ë
¡ÖBlackCult¡×¤È¡ÖOut of the Darkness¡×¤ÇËÜÊÔ¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÊ¬ÈçÂ¥¿Ê¥½¥ó¥°2Ï¢È¯¤òÍá¤Ó¤¿Ä¾¸å¤ËÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë·õ»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖHAGANE¡ª¡¡HAGANE¡ª¡¡HAGANE¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤È·ã¤·¤¤¼êÇï»Ò¤¬4¿Í¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿¡£·õ»Î¤Î¶«¤Ó¡¢ÆÍ¤¾å¤²¤¿·ý¤¬Çú²»¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»É·ã¤òÅº²Ã¤·¤¿¡ÖAmour Chain¡×¡£¼êÇï»Ò¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³è¤³è¤¤È¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖWintrysky¡×¡Ä¡Ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î2¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿HAGANE¥³¡¼¥ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¿·¶Ê¡ÖAmour Chain¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸Å¾ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¡£±éÁÕ¤ÎÎ×¾ì´¶¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯2·î¡¢¿·¶ÊÇÛ¿®¡×¡Ö2026Ç¯6·î23Æü¡¢HAGANE 8¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¡×¡Ö2026Ç¯Åß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¨¡¨¡³èÆ°Í½Äê¤ò¹ð¤²¤ëÊ¸»ú¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖLife goes on!¡×¡£·õ»Î¤Î´Ö¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿Âç¹ç¾§¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿4¿Í¡£¹¬Ê¡¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±éÁÕ¤¬ËëÀÚ¤ì¤¿¸å¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤òÊñ¤ó¤ÀÂç´¿À¼¡£2025Ç¯¤¬HAGANE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤êÂ¿¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅÄÃæ Âç
¼Ì¿¿¡ýTakashi Konuma
◾️¡ÖAmour Chain¡×
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://nex-tone.link/A00204796
Nintendo Switch¡ÖCRAZY CHA!N -¥¨¥ë¥Ô¥¹¤Îº¿-¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¢§Nintendo Switch¡ÖCRAZY CHA!N -¥¨¥ë¥Ô¥¹¤Îº¿-¡×
¥²¡¼¥à¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/CC_otomate
¥²¡¼¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/crazy_chain/
