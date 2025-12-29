Silica Gel、2025年最後の「THE FIRST TAKE」で新曲「BIG VOID」を披露
Silica Gelが、2025年最後の「THE FIRST TAKE」に登場した。
今回披露するのは、12月11日にリリースされた新曲「BIG VOID」（読み：ビッグ・ヴォイド）。「Everyone into the void」というフレーズを繰り返しながら、軽快なピアノとテンポの速いビートが生み出す“逆説的な希望”のエネルギー溢れる楽曲になっているという。
◆ ◆ ◆
■Silica Gel コメント
「THE FIRST TAKE」をきっかけに、日本でのいろんな活動やライブ、そしてこれからリリースされるSilica Gelの音楽、そういうこと全てを日本のファンのみなさんと一緒にどんどんシェアしていきたいですし、これからのリリースやライブも、引き続き、是非チェックしてもらえると嬉しいです。また今度会いましょう!
◆ ◆ ◆
◾️「BIG VOID」
2025年12月11日（木）リリース
レーベル：CAM / AMUSE (Less+)
配信：https://lnk.to/1211SGAmuse04
