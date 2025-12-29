かつみさゆり・さゆり、夫婦水入らずの入浴ショットに反響「お肌〜すべすべね〜」「ますますお美しくなっちゃいます」
夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが、29日までにインスタグラムを更新。相方で夫のかつみとの入浴するショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】かつみさゆり、お肌スベスベの入浴ショット（ほか6枚）
さゆりが投稿したのは出演中の番組『せやねん！』（MBS）のオフショット。写真には、番組ロケで和歌山を訪れた2人が、揃って温泉に入浴する姿やグルメを満喫する様子が収められている。
ファンからは夫婦の入浴ショットについて「2人ともめっちゃ肌キレイ」「お肌〜すべすべね〜」「ますますお美しくなっちゃいます」などの声が集まっている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれの太平かつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」インスタグラム（@katsumisayuri_sayuri）
