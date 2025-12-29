絢香が、楽曲「花束じゃなくキミといたい」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

映像は、2025年9月より開催され全国25カ所を巡った＜絢香 Wonder! Tour 2025＞から11月15日の東京国際フォーラム ホールAでの公演を収めたもの。本楽曲は、最新アルバム『Wonder!』に収録されており、絢香自身が20年歌ってきた「愛」の集大成のような1曲だという。シンプルだけど揺るがない想いを歌ったバラードになっており、ツアー本編の最後に歌唱された。

https://youtu.be/2-d1nhtpr5g

◆ ◆ ◆

◾️絢香 楽曲コメント

20年間、いろんな“愛”を歌ってきた私にとって、この曲はまさに“愛の集大成”。「愛で始まり 愛で終わりを迎えたい」この言葉が、今の私が信じるものです。親友の赤ちゃんの誕生で“愛に包まれて始まる命”を感じ、祖母の最期を見届けながら“愛に包まれて終わる人生”の美しさに触れました。きれいな言葉よりも、形のあるものよりも。ただ、大切な人と一緒にいられることほど尊いものはない。この曲は、そのシンプルだけど揺るがない想いを歌っています。

◆ ◆ ◆

また、現在全国で放映されているマリモホールディングスの新CM「瞬間と永遠」篇に本楽曲が起用されており、絢香がCMイメージキャラクターとしても登場している。

◾️アルバム『Wonder!』

発売日：2025年9月3日（水）

購入：https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903

レーベル：A stAtion ○CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）

仕様：特殊ケース

封入特典：ステッカー

品番：AKCO-90090〜1/B 価格：\9,350（税込） ○CD+DVD

品番：AKCO-90092/B 価格：\6,600（税込） ○CD only

品番：AKCO-90093 価格：\3,41（税込）

DISC-1 [CD] ※3形態共通

1. Wonder!

2. You’re where I wanna go

3. アソブココロ

4. Versailles - ベルサイユ -

5. Dreaming

6. ひまわりの帰り道

7. ずっとキミと

8. Feelin’ goo-good

9. Me & You

10. 花束じゃなくキミといたい

11. Versailles - ベルサイユ - Piano version



DISC-2 [Blu-ray / DVD]

「Funtale Tour 2023」LIVE映像

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. Why

7. 夢幻花火

8. 幻想曲

9. 三日月

10. Woman

11. 突き破る本能

12. Beautiful World

13. ありがとうの輪

14. AoRaKi

15. あなたの世界が

16. Have fun !!

17. To The Moon

18. Home

19. みんな空の下



DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録

「Funtale Tour 2023」LIVE音源

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. 夢幻花火

7. 三日月

8. Woman

9. 突き破る本能

10. Beautiful World

11. ありがとうの輪

12. AoRaKi

13. あなたの世界が

14. To The Moon

15. Home



◆CDショップ予約先着購入者特典

・ファンクラブ「絢香Shop」：本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット

・TOWER RECORDS：クリアファイル (A5サイズ)

・HMV：ステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別絵柄)

・楽天ブックス：コンパクトミラー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・その他CDショップ：ポストカード

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。

