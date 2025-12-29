Northern19、全19公演のEP『FIVE FLESH』リリースツアーを2026年2月より開催
Northern19が2026年2月25日、EP『FIVE FLESH』をリリースする。これに伴うリリースツアー＜FIVE FLESH tour＞の開催が決定した。
EP『FIVE FLESH』には、これまで積み重ねてきたキャリアと衝動が詰め込まれた新曲5曲が収録される予定だ。
ツアー＜FIVE FLESH tour＞は、EPリリース翌々日となる2月27日の千葉LOOK公演を皮切りに、6月26日の渋谷WWW Xファイナルまで、バンド名にちなんで全19公演のロングツアーとなる。各地にゲストを迎えた対バン形式として実施されることも決定しており、対バン相手は後日改めて発表される予定だ。チケット先行受付は本日12月29日18時より。
■EP『FIVE FLESH』
2026年2月25日発売
WRIN-029 ￥1,500(＋税)
※新曲5曲収録
■＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞
▼2026年
2月27日(金) 千葉LOOK
3月01日(日) F.A.D YOKOHAMA
3月20日(金) 神戸 太陽と虎
3月27日(金) 仙台 enn 2nd
3月29日(日) 八戸 LIVE HOUSE FOR ME
4月11日(土) 広島 cave-be
4月12日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM
4月16日(木) GUNMA SUNBURST
4月19日(日) 札幌 KLUB COUNTERACTION
5月08日(金) KYOTO MUSE
5月10日(日) 松山 double u-studio
5月16日(土) 水戸 LIGHT HOUSE
5月22日(金) 静岡 UMBER
5月24日(日) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
5月29日(金) 金沢 van van V4
5月31日(日) 大阪 LIVE HOUSE ANIMA
6月17日(水) 名古屋 新栄シャングリラ
6月19日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
6月26日(金) 渋谷 WWW X
※全公演対バンあり
▼チケット
前売：￥4,200(+1Drink)
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/northern19-fiveflesh/
※19TICKET：各公演開催当日に19歳までの方が対象。入場時に年齢確認のできる顔写真付き身分証明書をご提示ください。確認ができない場合は一般チケットとの差額2,300円(税込)をお支払いいただきます。
